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La Kalle  / En Casa  / El truco para secar la ropa con aire condicionado en menos tiempo: solo necesitas un botón

El truco para secar la ropa con aire condicionado en menos tiempo: solo necesitas un botón

El electrodoméstico cuenta con una función que ayuda a reducir la humedad de las prendas, lo que permitiría disminuir el tiempo de secado.

Persona secando y tendiendo ropa en una habitación con la ayuda de un aire acondicionado
Aprende el truco definitivo para secar tu ropa rápidamente utilizando el aire acondicionado de tu hogar con tan solo presionar un botón
Foto: imagen realizada con Google Flow (IA)
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 11 de nov, 2026

El cuidado de la ropa es una de las tareas domésticas que puede tomar bastante tiempo, especialmente cuando las condiciones del clima no favorecen el secado de las prendas.

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Aunque las lavadoras modernas han facilitado el proceso de limpieza, conseguir que la ropa quede completamente seca puede convertirse en un desafío, sobre todo en ambientes húmedos o con poca ventilación. Sin embargo, existe una función de algunos aires acondicionados que podría ayudar a reducir el tiempo de secado sin necesidad de comprar una secadora eléctrica.

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¿Cómo se puede reducir el tiempo de secado de la ropa?

El tiempo que tarda en secarse la ropa no depende únicamente de la temperatura. La humedad del ambiente y la circulación del aire también influyen en la evaporación del agua que permanece en los tejidos.

Cuando las prendas se cuelgan dentro de habitaciones cerradas y con poca ventilación, la humedad que liberan se acumula en el ambiente. Esto dificulta que el agua continúe evaporándose y puede prolongar el proceso de secado.

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Por eso, además de tender la ropa en espacios ventilados, es importante procurar que el aire circule y evitar que la humedad se concentre en una misma habitación.

El botón del aire acondicionado que puede ayudar a secar la ropa más rápido

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Una alternativa para reducir la humedad del ambiente es utilizar el modo 'Dry' o deshumidificación de algunos aires acondicionados. Esta función está diseñada para retirar parte de la humedad presente en el aire.

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Cuando se activa, el equipo hace pasar el aire por un sistema de enfriamiento que permite condensar parte del vapor de agua. Posteriormente, esa humedad se evacúa mediante el sistema de drenaje del aparato.

De esta manera, el modo 'Dry' puede ayudar a mantener una humedad ambiental más baja y favorecer la evaporación del agua de las prendas. No obstante, su efectividad depende de las condiciones de la habitación, del equipo y de la circulación del aire.

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Recomendaciones para optimizar el secado de la ropa

Para aprovechar mejor esta alternativa, se pueden tener en cuenta algunas recomendaciones:

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  • Centrifugado previo: utiliza un ciclo de centrifugado adecuado antes de tender las prendas, con el fin de retirar la mayor cantidad posible de agua.
  • Separación entre prendas: evita colgar la ropa demasiado junta, pues esto dificulta la circulación del aire.
  • Control de la humedad: si utilizas el modo 'Dry', mantén cerradas las puertas y ventanas para evitar que ingrese constantemente aire húmedo del exterior.
  • Ventilación auxiliar: un ventilador orientado hacia la ropa puede ayudar a mejorar la circulación del aire y favorecer la evaporación.
  • Mantenimiento del equipo: limpia periódicamente los filtros del aire acondicionado y verifica que el sistema de drenaje funcione correctamente.

Es importante tener presente que el modo 'Dry' no sustituye una secadora ni garantiza que la ropa quede lista en pocos minutos. Su función principal es reducir la humedad ambiental, por lo que puede ser un apoyo para secar las prendas en determinadas condiciones.

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