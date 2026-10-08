Truco del café para la 'lengua de suegra': así puedes hacer florecer tu Sansevieria

La lengua de suegra, conocida científicamente como Sansevieria o Sansevieria trifasciata, se ha consolidado como una de las plantas de interior más populares y apreciadas en hogares u oficinas.

Su éxito radica en su alta resistencia, su estética decorativa, su capacidad para purificar ambientes y su baja exigencia de mantenimiento.

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Sin embargo, aunque se le considere una especie sumamente robusta o casi «inmortal», la aplicación de abonos naturales marca una gran diferencia para fortalecer su desarrollo, mantener su follaje saludable y revitalizar su apariencia.



Más allá del ámbito botánico, en diversas comunidades existe la costumbre tradicional de colocar café en la lengua de suegra como un ritual de protección contra el «mal de ojo», la envidia o las energías negativas.

Esta práctica cultural ayuda a mantener la armonía en el hogar y brinda un efecto psicológico positivo de seguridad emocional y conexión con las raíces ancestrales a quienes la realizan.

Desde el punto de vista nutricional, reutilizar los posos de café representa una alternativa sostenible para alimentar el suelo de forma casera sin recurrir a fertilizantes químicos.

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Planta lengua de suegra (Sansevieria trifasciata) Foto: Getty Images

¿Cómo usar el café como abono casero para la lengua de suegra y cada cuánto aplicarlo?

Los posos o restos de café usado contienen nutrientes esenciales para las plantas, entre los que destacan el nitrógeno, el potasio y el fósforo. Estos componentes son fundamentales para estimular el crecimiento sano, fortalecer las raíces y favorecer la floración.

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Además de nutrir el sustrato, el aroma intenso del café ayuda a repeler insectos no deseados como hormigas y caracoles, al tiempo que su reciclaje reduce la acumulación de desechos orgánicos en vertederos y disminuye la emisión de gases como el metano.

Para aplicar este abono de forma segura en tu Sansevieria, debes seguir estos pasos:

Secado de los posos: Guarda los restos de café usados y déjalos secar completamente al aire durante un par de días. Una vez secos, consérvalos en un recipiente hermético hasta el momento de su uso. Humedecimiento previo: Antes de colocar el café, riega bien la planta para asegurarte de que la tierra esté húmeda. Aplicación en la base: Espolvorea únicamente una capa delgada de café sobre la tierra alrededor de la base. No te excedas con la cantidad, ya que un uso excesivo puede acidificar demasiado el sustrato y perjudicar la planta. Mezcla con el suelo: Con ayuda de un rastrillo o herramienta pequeña, integra suavemente los posos con la capa superior de la tierra para que los nutrientes se incorporen hacia las raíces a medida que el café se descomponga. Riego posterior: Riega la planta como lo haces habitualmente.

Recuerda que la fertilización con café debe realizarse de forma moderada, idealmente cada dos meses durante las estaciones de primavera y verano, evitando abonar durante el invierno.

Ansevieria o planta de serpiente (Dracaena trifasciata) Foto: Creada con IA

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¿Qué otros abonos caseros y cuidados necesita la Sansevieria para crecer sana?

Si deseas alternar el uso del café con otros ingredientes naturales que tienes en casa, existen opciones caseras muy efectivas que aportan distintos micronutrientes:

Cáscara de huevo molida : Proporciona calcio y ayuda a mantener el sustrato bien aireado. Tritura las cáscaras y espárcelas sobre la tierra cada dos meses.

: Proporciona calcio y ayuda a mantener el sustrato bien aireado. Tritura las cáscaras y espárcelas sobre la tierra cada dos meses. Cáscara de plátano : Es una excelente fuente de potasio. Corta una cáscara en trozos pequeños, entiérrala en el sustrato y riega de forma regular cada dos o tres meses.

: Es una excelente fuente de potasio. Corta una cáscara en trozos pequeños, entiérrala en el sustrato y riega de forma regular cada dos o tres meses. Agua de cocción de verduras: Guarda el agua sobrante de hervir vegetales (asegúrate de que no tenga sal ni aceites), déjala enfriar y riega tu planta con ella una vez al mes para aportarle micronutrientes.

Guarda el agua sobrante de hervir vegetales (asegúrate de que no tenga sal ni aceites), déjala enfriar y riega tu planta con ella una vez al mes para aportarle micronutrientes. Compost casero tamizado: Aplicar una capa delgada en la superficie de la maceta mejora la retención de nutrientes y la salud general del suelo.

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Para complementar la nutrición y garantizar que tu lengua de suegra se desarrolle de manera óptima, ten en cuenta los siguientes cuidados básicos: