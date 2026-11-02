¿Cada cuánto se debe lavar la ropa para ahorrar agua? Esto recomienda un experto

La lavadora es uno de los electrodomésticos más comunes y necesarios en los hogares, ya que facilita la limpieza de las prendas, reduce el trabajo manual y ofrece diferentes programas según el tipo de tejido, la cantidad de ropa y el nivel de suciedad.

Sin embargo, cuando no se utiliza de manera planificada, puede aumentar el consumo de agua y energía eléctrica, lo que termina reflejándose en el costo de los servicios públicos.

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¿Cuál es el error más común al lavar la ropa en la lavadora?

Uno de los errores más frecuentes que afecta la eficiencia en el hogar es poner en funcionamiento la lavadora cada vez que se acumulan pocas prendas de vestir.

Aunque esta costumbre puede parecer práctica para mantener la ropa limpia de inmediato, no siempre representa la alternativa más eficiente ni sostenible.

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Cada ciclo de lavado requiere una cantidad determinada de agua y energía, incluso cuando el tambor no está completamente lleno. Por esta razón, organizar días específicos para lavar y aprovechar la capacidad del electrodoméstico, sin sobrecargarlo, permite reducir los ciclos innecesarios y evitar el desperdicio de recursos.

¿Cada cuánto se debe lavar la ropa?

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De acuerdo con el portal Home Healthy Home, la frecuencia de lavado depende de factores como el tipo de prenda, el tiempo de uso, el contacto con la piel y la cantidad de sudor o suciedad acumulada.

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Por esta razón, no todas las prendas necesitan pasar por la lavadora inmediatamente después de una sola puesta.

Prendas de cambio frecuente: la ropa interior y las medias deben lavarse después de cada uso. De igual manera, la ropa deportiva requiere limpieza después de cada entrenamiento, especialmente cuando ha acumulado sudor.

la ropa interior y las medias deben lavarse después de cada uso. De igual manera, la ropa deportiva requiere limpieza después de cada entrenamiento, especialmente cuando ha acumulado sudor. Prendas de uso prolongado: los pantalones y abrigos pueden utilizarse varias veces antes de necesitar un lavado, siempre que no tengan manchas, humedad ni malos olores.

los pantalones y abrigos pueden utilizarse varias veces antes de necesitar un lavado, siempre que no tengan manchas, humedad ni malos olores. Textiles del hogar: las sábanas pueden lavarse cada una o dos semanas, mientras que las toallas de baño requieren una limpieza frecuente, aproximadamente una vez por semana, dependiendo de su uso y de las condiciones en las que se sequen.

Por otro lado, el portal señala que incorporar estos hábitos a la rutina permite disminuir los ciclos de lavado innecesarios y, con ello, ahorrar agua, energía y detergente. Además, este cuidado contribuye a conservar las prendas en mejores condiciones durante más tiempo.

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Ventilar y secar adecuadamente las prendas al aire libre es clave para combatir los malos olores y el daño causado por la humedad Foto: imagen realizada con Google Flow

Otros consejos para ahorrar agua al lavar la ropa

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Para complementar estas prácticas de consumo responsable, también es recomendable ventilar las prendas después de utilizarlas, limpiar las manchas puntuales sin necesidad de lavar toda la pieza y consultar las etiquetas para elegir el programa y la temperatura adecuados.