Don Omar enciende las alarmas tras cancelar varios shows de su gira: ¿qué pasará en Colombia?

El reguetonero puertorriqueño William Omar Landrón, conocido artísticamente como Don Omar, volvió a encender las alarmas por su estado de salud tras anunciar la suspensión de varias presentaciones musicales a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.

La decisión afecta tres fechas programadas en el marco de su gira The Last King World Tour, luego de que el cantante sufriera una recaída de la infección respiratoria que lo ha venido afectando durante los últimos días.

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¿En qué ciudades Don Omar canceló sus presentaciones?

A través de su cuenta de Instagram, el artista compartió una imagen en la que aparece en un centro médico, aparentemente mientras recibía atención y se sometía a algunos exámenes. Posteriormente, publicó un comunicado en el que explicó que, debido a sus problemas de salud, debía cancelar tres de sus conciertos.

“Me cuesta muchísimo tener que volver a dirigirme a ustedes con una noticia como esta. Tenía toda la fe y la ilusión de poder cerrar esta primera etapa de nuestra gira cumpliendo con los tres conciertos que teníamos pendientes en Ontario, Las Vegas y Salt Lake City”, se lee en el mensaje.

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De igual forma, el cantante manifestó su tristeza por tener que tomar esta decisión, especialmente porque ya había retomado sus presentaciones en ciudades de California y Arizona, confiando en que su recuperación avanzaba favorablemente. Sin embargo, la infección volvió a manifestarse con intensidad.

Ante esta situación, su equipo médico determinó que debía suspender sus actividades profesionales y guardar reposo para recuperarse.

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“Lamentablemente, he sufrido una recaída de la fuerte infección respiratoria que me ha afectado durante estos días y, por instrucciones de mi médico, debo detenerme nuevamente y guardar reposo”, señaló el puertorriqueño.

¿Qué más comentó Don Omar en su comunicado?

En su mensaje, el cantante enfatizó que su prioridad es regresar a los escenarios únicamente cuando se encuentre en condiciones físicas adecuadas para ofrecer el espectáculo al que tiene acostumbrados a sus seguidores.

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“Les pido disculpas de corazón. Mi deseo sigue siendo poder reencontrarme con ustedes, pero hoy tengo que aceptar que necesito tiempo para recuperarse completamente. Espero de corazón poder reprogramar estos encuentros muy pronto y regresar con mejores noticias para ustedes”, expresó.

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Asimismo, Don Omar ofreció disculpas por los inconvenientes ocasionados y pidió comprensión a sus seguidores mientras se concentra en su recuperación. También manifestó su intención de reprogramar los conciertos previstos en Ontario, Las Vegas y Salt Lake City.

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Por otra parte, es importante recordar que el nuevo quebranto de salud del artista corresponde a una infección respiratoria y no debe confundirse con el cáncer de riñón que enfrentó en 2024.

En junio de ese año, Don Omar reveló públicamente que había sido diagnosticado con esta enfermedad. Posteriormente, se sometió a una intervención quirúrgica en la que le extirparon el tumor y el riñón izquierdo.

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¿Qué pasará con las fechas programadas en Colombia de Don Omar?

El pasado 6 de noviembre, Don Omar anunció que la preventa de entradas para sus conciertos en Colombia comenzaría el próximo 19 de noviembre. Su visita al país hace parte de la gira internacional The Last King World Tour 2027, con presentaciones previstas en Bogotá, Medellín y Cali.

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El anuncio despertó gran expectativa entre sus seguidores, especialmente entre quienes llevan años esperando la oportunidad de verlo interpretar en vivo éxitos como 'Danza Kuduro', 'Salió el Sol' y 'Pobre Diabla'.

Pese a la reciente suspensión de sus conciertos en Estados Unidos y Canadá, hasta el momento no se ha anunciado la cancelación de las presentaciones previstas en Colombia para 2027. Por lo tanto, sus seguidores en el país continúan a la expectativa de su regreso a los escenarios.