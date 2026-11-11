Ellos son los finalistas de Yo Me Llamo Mini 2026, ¿ya tienes tu favorito?

La gran final de 'Yo Me Llamo Mini' 2026 se llevará a cabo en la noche de este miércoles 11 de noviembre. En esta última etapa, los espectadores tendrán la oportunidad de elegir al ganador del concurso a través de las votaciones gratuitas habilitadas por Caracol Televisión.

Durante la gala del pasado 10 de noviembre, se definieron los tres finalistas de la competencia, quienes lograron conquistar al jurado con sus interpretaciones. Se trata de Sarita, conocida como 'Yo Me Llamo Mini Whitney Houston'; Kaleth Echeverri, quien imita a Vicente Fernández, y María Victoria, quien interpreta a Ángela Aguilar.

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¿Cómo fueron las presentaciones de los finalistas de Yo Me Llamo Mini?

La primera en subir al escenario fue Sarita, la pequeña imitadora de Whitney Houston, quien interpretó la canción 'I Have Nothing'. Su presentación sorprendió a los jurados. Elder Dayán, por su parte, agradeció la acogida que ha tenido el programa, mientras que Amparo Grisales le recomendó estudiar inglés para mejorar sus interpretaciones. César Escola destacó el talento de la pequeña y aseguró que Dios le había dado un don.

Posteriormente, Kaleth, imitador de Vicente Fernández, interpretó 'No me sé rajar'. Su presentación dejó sorprendidos a los jurados, especialmente a Amparo Grisales, quien resaltó su capacidad para sobreponerse a un pequeño inconveniente que tuvo mientras cantaba. Los otros dos jurados también destacaron su desempeño en el escenario.

Finalmente, María Victoria, quien interpreta a Ángela Aguilar, cantó 'Malagueña'. Su presentación dejó impresionados a los jurados, quienes destacaron su talento y su potente voz. Además, resaltaron su potencial artístico y la posibilidad de convertirse en una gran representante de la música colombiana.

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¿Qué dijeron los finalistas de Yo Me Llamo Mini?

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Este 11 de noviembre, los tres finalistas del concurso visitaron los micrófonos de El Klub de La Kalle, donde compartieron sus impresiones sobre el camino que recorrieron para llegar a la final y hablaron de las presentaciones que preparan para esta última gala.

Durante la conversación, Sarita contó que la idea de interpretar a Whitney Houston surgió gracias a la motivación de su mamá, quien le dijo: “A usted le gusta cantar en inglés, usted puede interpretar a Whitney Houston”. Además, explicó que otro de los motivos por los que se identificó con la artista fue el color de piel que comparten.

Por su parte, María Victoria explicó cómo nació su interés por imitar a Ángela Aguilar y recordó que desde pequeña ha sentido una conexión especial con la música.

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“Yo desde chiquita cantaba música colombiana, entonces una vez mi papá, escuchamos la llorando y vimos el video, me quedó gustando y este año me dio por interpretarla”, contó.

Asimismo, manifestó que uno de sus grandes sueños es llevar las canciones colombianas a diferentes lugares del mundo.

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Finalmente, Kaleth expresó su felicidad por haber llegado a la final y explicó que su admiración por Vicente Fernández nació porque el cantante mexicano es uno de sus grandes ídolos. Según comentó, le gusta la manera en que sus canciones lograban enamorar a las personas y espera transmitir ese mismo sentimiento a través de sus interpretaciones.

Los tres finalistas de Yo Me Llamo Mini entregaron sus impresiones Foto: pantallazos tomados de la La Kalle

¿Cómo se puede votar en Yo Me Llamo Mini?

Si quieres apoyar a tu imitador favorito en la gran final de 'Yo Me Llamo Mini', puedes participar en las votaciones gratuitas habilitadas por Caracol Televisión desde el martes 10 de noviembre de 2026.

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Para registrar tu voto, debes seguir estos pasos:

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Ingresa al enlace oficial: abre el navegador de tu celular o computador y visita el portal de Caracol Televisión . Ubica a los finalistas: busca el espacio habilitado para las votaciones del concurso, donde aparecerán los nombres de los tres participantes. Selecciona a tu favorito: elige al mini imitador que quieres apoyar. Confirma tu elección: sigue las indicaciones de la plataforma para registrar tu voto. Verifica el registro: comprueba que el sistema confirme que tu participación fue recibida.



Cabe mencionar que el ganador de esta edición de 'Yo Me Llamo Mini' recibirá un premio de 100 millones de pesos, destinados específicamente a garantizar sus estudios universitarios.