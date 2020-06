“La pandemia me ha demostrado lo fuerte que soy mentalmente” estas fueron parte de las declaraciones de María Fernanda Aristizábal, Señorita Colombia 2019-2020, después que se diera a conocer que no iría a Miss Universo.

Debido a la pandemia del Coronavirus y cambios en la franquicia y organización de Miss Universo en Colombia no se logró un acuerdo final y por esta razón María Fernanda no participaría en dicho evento. Por el contrario, habrá un nuevo certamen para elegir a su sucesora.

A través de su cuenta de Instagram, la hermosa María Fernanda Aristizábal dio un reflexivo comunicado con respecto a este tema.

Grabó un video de 2 minutos y 40 segundos confirmando la desafortunada noticia de su ausencia en el certamen internacional.

“A mis 22 años puedo decirles con certeza que este ha sido un gran reto personal que hasta hoy he asumido con dignidad y absoluta responsabilidad, pues mi compromiso lo adquirí primero con un departamento y hoy con mi país y pensar en la bandera de Colombia me mantiene firme en mi propósito de suma”, señaló.

Pese a que no podrá cumplir su sueño, a María Fernanda se le ve muy tranquila, pues tal parece que ha contado con apoyo por parte de sus familiares, amigos y seguidores.

Sin embargo, no pudo negar que se siente afectada por la situación, pues no es fácil ser la primera y única Señorita Colombia en no poder representar al país en tan importante acontecimiento.