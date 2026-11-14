Tres espectáculos que llegarán a Bogotá para disfrutar en familia durante Navidad

La temporada de Navidad de 2026 tendrá diferentes propuestas culturales en Bogotá para quienes buscan actividades familiares durante noviembre y diciembre. Entre las opciones anunciadas se encuentran producciones de teatro, danza y música que llevarán al escenario historias relacionadas con la aventura, los personajes infantiles y las tradiciones navideñas.

La programación incluye una obra sobre viajes en el tiempo y valores familiares, un espectáculo de danza inspirado en el universo de Frozen y un musical que presenta una historia ambientada en el Polo Norte. Estas son las fechas, los escenarios y algunos detalles de las tres producciones.

Publicidad

1. David y Ester en la Máquina del Tiempo: una aventura familiar

El 5 y 6 de diciembre, el Teatro G12 recibirá David y Ester en la Máquina del Tiempo, una producción de Pequeños Héroes y Visionart. La historia presenta a dos protagonistas que recorren distintas épocas y se encuentran con personajes como Abraham, Noé, Pablo y Gedeón.

Publicidad

Durante esta aventura aparecen situaciones relacionadas con los valores familiares, la esperanza y el acompañamiento a quienes atraviesan momentos difíciles. La trama también presenta a Luis, un niño que enfrenta una pérdida.

La puesta en escena combina actuación, música, baile, humor, animación y recursos visuales. Está dirigida a niños y adultos.

Publicidad

Fechas: 5 y 6 de diciembre de 2026.

Lugar: Teatro G12, Bogotá.

Producción: Pequeños Héroes y Visionart.

2. Frozen: una producción de danza con más de 80 artistas

El universo de Arendelle llegará a Bogotá con una producción de danza inspirada en Frozen, a cargo de Dance Center Bogotá. El espectáculo anuncia la participación de más de 80 artistas en escena y propone recrear esta historia mediante coreografías, música, vestuario y elementos visuales.

La producción tendrá dos funciones, programadas para el 12 y 13 de diciembre de 2026, ambas a las 6:00 p. m., en el Teatro Libre.

Fechas: 12 y 13 de diciembre de 2026.

Hora: 6:00 p. m.

Lugar: Teatro Libre, calle 62 # 9A-65, Bogotá.

Producción: Dance Center Bogotá.

Boletería: desde $50.000.

Reservas: 310 792 3686.

Compra presencial: carrera 46 # 91-41.

3. Misi: un musical navideño en el Teatro Colsubsidio

Publicidad

La programación también incluye la temporada de Navidad de URosario–Misi Producciones, que se presentará en el Teatro Colsubsidio Roberto Arias Pérez entre el 21 de noviembre y el 20 de diciembre.

La historia se desarrolla en el Polo Norte, donde Papá Noel, Mamá Noel y sus aliados deben enfrentar a Valerio Byte, presidente de una compañía tecnológica que presenta un juguete llamado NeuroGlow y amenaza con desplazar las tradiciones navideñas.

Publicidad

La producción reúne a más de 50 artistas entre niños, jóvenes y adultos, y cuenta con el acompañamiento musical de la Orquesta Nueva Filarmonía. En el elenco principal participan Juan Mondragón como Papá Noel, Ana Beatriz Carrillo como Mamá Noel y Juan Camilo Castillo como Valerio Byte.

Las funciones se distribuirán de la siguiente manera:

Temporada: del 21 de noviembre al 20 de diciembre de 2026.

Lugar: Teatro Colsubsidio Roberto Arias Pérez, Bogotá.

Jueves y viernes: 7:30 p. m.

Sábados: 3:00 p. m. y 7:30 p. m.

Domingos y festivos: 4:00 p. m.

Elenco: más de 50 artistas.

Música en vivo: Orquesta Nueva Filarmonía.

Estas tres producciones hacen parte de las alternativas culturales anunciadas para la temporada de fin de año en Bogotá. Sus propuestas incluyen historias para públicos familiares y funciones distribuidas entre noviembre y diciembre.