¿Buscas regalo antes de Navidad? Dian abre puja especial de piedras preciosas y joyas

Si estás buscando una oportunidad para adquirir joyas, relojes o metales preciosos antes de las festividades navideñas, debes conocer la más reciente convocatoria realizada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

La entidad anunció el inicio de una nueva jornada de subasta pública de mercancías que han sido objeto de decomiso, aprehensión e incautación en el marco de sus tareas institucionales para controlar la legalidad en el país.

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Esta venta comercial se desarrolla mediante la modalidad de martillo, bajo el principio tradicional de «¿quién da más?», y cuenta con la gestión operativa del portal digital de El Martillo del Banco Popular.



¿Cuándo es la subasta de joyas y relojes de la Dian y qué artículos hay disponibles?

Si te interesa revisar la oferta de productos, es fundamental que tengas claras las fechas fijadas por la administración tributaria. La jornada de subastas inicia el 19 de octubre de 2026 y concluye el 23 de octubre del mismo año.

Durante estos cinco días, la Dian pone a disposición de los compradores un paquete variado de mercancías que incluye joyas, metales, piedras preciosas y relojes.

Todas estas piezas forman parte de los procedimientos legales de fiscalización, aprehensiones y decomisos adelantados por la entidad en distintas zonas del país.

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Un atractivo central de esta convocatoria previa a la época navideña es que, en general, el precio base asignado para la salida de los bienes se encuentra por debajo del valor comercial que las joyas o mercancías poseen habitualmente en el mercado.

De esta manera, las personas que deciden ofertar pueden acceder a precios de partida bastante competitivos.

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¿En qué ciudades de Colombia se encuentran ubicados los bienes decomisados?

Antes de ingresar tu oferta, debes tomar en cuenta la localización geográfica de los lotes que salen a remate. Según la información de la Dian, los bienes que componen el catálogo de esta subasta están almacenados en cuatro ciudades principales del país:

Bogotá

Bucaramanga

Medellín

Pereira

Aunque los compradores participan de manera virtual mediante el sistema de puja digital de El Martillo del Banco Popular la mercancía física se halla bajo custodia en dichas capitales.

¿Cómo participar en la puja de El Martillo del Banco Popular paso a paso?

Para formar parte del proceso y ofertar por la joya o el reloj que sea de tu agrado, la Dian establece que debes seguir este procedimiento en la plataforma en línea:

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Registro inicial: Debes ingresar al sitio web oficial de El Martillo del Banco Popular y completar tu registro como usuario. Consulta del catálogo: Una vez habilitado tu perfil, debes ingresar a revisar el catálogo de mercancías disponible para la jornada. Verificación de lotes y condiciones: En el catálogo debes examinar con atención el número de lote, las características de la joya o reloj, las condiciones específicas de compra y el precio base fijado. Presentación de la oferta: Con los datos verificados, puedes ingresar tu propuesta monetaria en los días señalados para la puja.

Bajo el mecanismo de remate comercial, la mercancía o pieza es adjudicada a la persona que presente la cifra más alta al cierre del evento.