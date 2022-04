¿De tal palo, tal astilla? Hijo de Ricky Martin es igual de carismático a su padre

Para nadie es un secreto que Ricky Martin no necesita hacer mucho para lograr robarse la atención del mundo. El cantante boricua, no solamente figura como uno de los hombres más guapos del planeta sino también como uno de los más talentosos y carismáticos. No obstante todo parece indicar que al artista le encaja perfecto el famoso y popular dicho 'de tal palo, tal astilla', pues uno de sus hijos gemelos al parecer heredó toda la espontaneidad y encanto que suele caracterizar al cantante.

Se trata de Valentino, quien se ha convertido en toda una estrella en TikTok , donde comparte videos bailando, haciendo 'challenges', compartiendo con su hermano Mateo, y hasta con sus dos perros: 'Bartolo', un Bull dog francés color gris, y 'Blade' una perra de raza Pomerania muy tierno.

Publicidad

El joven ya es todo un éxito en la red social, pues desde el momento que creó su cuenta, ésta empezó a mostrar un crecimiento veloz a tal punto que actualmente ya cuenta con 20 mil seguidores, entre los que vale la pena señalar, se encuentran muchos fans de su padre que no quieren perderse ni el más mínimo detalle de su vida.

Cabe resaltar que de los 4 hijos que conforman la familia de Ricky y su esposo Jwan Yosef, Valentino quien ya tiene 14 años de edad, ha sido el único que hasta el momento ha mostrado sus dotes artísticos. Aunque no podemos ignorar que Matteo en diferentes ocasiones ha aparecido ante cámaras acompañando a su padre a diferentes eventos y galas.

Publicidad

Publicidad