Piden justicia por muerte de joven de 15 años mientras robaba: "Me lo dejaron morir"

La muerte de Santiago Tomás Beltrán, un adolescente de apenas 15 años, ha generado una fuerte controversia en redes sociales y en los medios argentinos. El menor perdió la vida el pasado 1 de julio en el municipio de Moreno, en Buenos Aires, tras recibir un disparo en el rostro mientras, según reportes de prensa, participaba en un intento de asalto junto a otros dos jóvenes.

Según la información que ha circulado, Santiago y sus cómplices habrían interceptado a una mujer en plena vía pública, sin saber que ella era una oficial de policía que se dirigía a su trabajo. La mujer, al verse amenazada, utilizó su arma de dotación para defenderse y disparó. Uno de los proyectiles impactó directamente a Santiago, dejándolo gravemente herido.

A pesar de que la uniformada intentó pedir ayuda médica, cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar, ya no había nada que hacer. El menor fue declarado sin vida en la escena, mientras los otros dos jóvenes huyeron del sitio, dejándolo abandonado sobre el pavimento. Hasta el momento, esos acompañantes siguen prófugos.

La noticia ha causado un fuerte debate en la opinión pública, especialmente luego de que en redes sociales se hiciera viral una publicación de despedida escrita por una usuaria identificada como Jazmín. En su mensaje, que rápidamente se difundió, lamentó la forma en la que murió el adolescente y criticó a sus supuestos amigos por haberlo dejado solo.

“Me lo dejaron morir”: el dolor de la familia tras la muerte de Santiago

El mensaje de Jazmín no solo capturó la atención por su tono emotivo, sino también por la polémica que desató. Aunque no se especificó qué relación tenía con el menor, su publicación dejó ver el impacto emocional que generó la muerte de Santiago en su entorno familiar.

“Te voy a extrañar por siempre. Eras un nene que no tenía maldad. Yo siempre te decía: los amigos no existen, los únicos amigos tuyos son tus hermanos. Me lo dejaron morir a mi negro, lo dejaron solo… De tantos amigos que tenía, ninguno vino a casa a preguntar por cómo está la mamá, por lo menos”, escribió.

La joven también señaló que Santiago acababa de cumplir 15 años y que su madre, quien constantemente salía a buscarlo por las noches, quedó devastada. “Está muerta en vida tu mamá”, expresó, afirmando que la mujer hizo todo lo posible para sacarlo adelante, pero el joven no siempre atendía sus advertencias.

“Tu mamá siempre te salía a buscar… y vos eras terco, nunca le hiciste caso. Te enojabas cuando te salía a buscar, y ahora ves por qué lo hacía”, concluye el texto. Finalmente, pidió descanso eterno para Santiago y consuelo para sus seres queridos.