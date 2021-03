La elegante respuesta de Laura Acuña a mujer que le insinuó que era una "mantenida"

Aunque ya tiene una comunidad de casi cuatro millones de seguidores en Instagram, la hermosa presentadora colombiana Laura Acuña siempre ha sabido hacerle frente a los rumores y a los comentarios de quienes no la quieren mucho en redes sociales.

Recientemente, publicó una foto con su hija Helena conmemorando el mes de la mujer y puso un emotivo mensaje junto a la fotografía en la que muchos fans halagaron la belleza de ambas.

"Ser mujer será tu mayor poder #Helena", escribió Laura Acuña junto a la fotografía y muchos le dejaron mensajes cargados de buenas vibras y piropos por los hermosos ojos que tienen madre e hija.

No obstante, un comentario quiso empañar el momento y Laura Acuña decidió responderle a la mujer que le insinuó que era una "mantenida".

Publicidad

"Si lo dice usted debe ser porque le sirvió para conseguir marido que le diera la vida lujosa que lleva. ¿Ese es el poder al que se refiere? ¿El poder que va también a tener su hija?", escribió la mujer.

Sin embargo, Laura fue muy decente en su respuesta y la dejó callada, al punto que el comentario fue eliminado después por la usuaria.

"Lo realmente triste es que usted piense que es para lo único que sirve ser mujer...me da mucho pesar ver cómo alguien del mismo género, un género que por cierto han denigrado y maltratado por siglos y que ha costado tanto defender, se exprese así de una persona a la que no conoce y que claramente no es de su agrado. Cuanta soberbia y cuanta ignorancia en un solo mensaje", escribió la presentadora.