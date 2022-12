¿Nariz y boca naturales? Ana del Castillo rompe el silencio y habla sin tapujos sobre sus operaciones

La guapa cantante vallenata Ana del Castillo habló con sus seguidores de Instagram sobre sus más recientes operaciones, tras confesar que se había realizado dos liposucciones y la bichectomía.

Además, en el juego ‘pregunta-respuesta’ de la red social, la voluptuosa cantante aseguró que nunca se ha retocado ni su nariz ni su boca.

“Se han enfrascado en preguntarme y ahora se los digo: mi boca es natural y mi nariz también. Me hice lipo dos veces a causa de un accidente que tuve. Me hice bichectomía y me hice lipo”, aseguró la artista.

Asimismo, la mujer mostró cómo era su cuerpo sin haberse realizado ninguna cirugía y cómo luce ahora con algunos retoques especiales.