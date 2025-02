Filtran foto del cuerpo sin vida de Zair Guette; detalles del hallazgo

El fallecimiento del cantante barranquillero Zair Guette ha causado conmoción en la industria musical. Su cuerpo fue encontrado en la vereda Barranco Bajo, municipio de Ginebra, Valle del Cauca.

Inicialmente, se informó que su mánager había sido hallado con vida y trasladado a un centro asistencial, pero posteriormente se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de sus heridas.

Las autoridades continúan con la investigación para esclarecer los hechos y determinar quiénes estarían detrás del hecho. Testigos relataron que, tras finalizar su presentación, varios hombres armados lo interceptaron y lo obligaron a salir del lugar bajo amenazas. Desde entonces, no se tuvo rastro de él hasta que su cuerpo fue hallado junto al de su mánager horas después.

Amigo del cantante confiesa que estaba amenazado

Amigo de Zair Guette rompe el silencio /Foto: Instagram Zair Guette

Luis Ángel Rengifo Vega, conocido como Engell Melody, amigo cercano del artista, se pronunció en redes sociales tras conocer la noticia . A través de una publicación en Facebook, expresó su incredulidad y reveló que Zair le había mencionado amenazas en su contra.

“Estoy llamando a Zair y no me contesta. Esto tiene que ser una broma de él. No puede ser verdad”, dijo en un video, manifestando su angustia. También aseguró que su amigo le había hablado de amenazas previas en Barranquilla y que le había insistido en que saliera del país.

En otro mensaje, Rengifo Vega escribió: “Contéstame ese celular. El que te hizo esto no sabe la gente que te ama, desde el político, médicos y gente dura. El manager está herido y debe saber quién hizo esto. Te dije vente pa’ USA, todos los días te decía vente, vente”.

Filtran fotografía del cuerpo sin vida de Zair Guette

Imágenes filtradas en redes sociales muestran el estado en el que fue encontrado su cuerpo. Zair Guette habría estado atado de manos y pies, con un trapo en la boca y lo que parece ser un cincho.

Su cuerpo fue hallado en una zona verde, mojado y con heridas visibles en el rostro. Aunque se presume que fue ultimado a disparos, este aspecto hace parte de la investigación que adelantan las autoridades.

La Kalle ha decidido no compartir las imágenes en este artículo por respeto a nuestros lectores, ya que contienen material altamente sensible. Si aún deseas ver la imagen, te advertimos que su contenido puede resultar impactante. Míralo bajo tu propia responsabilidad AQUÍ.

