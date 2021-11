Durante algún tiempo se ha hablado acerca de la posible infidelidad de Mauro Icardi a su esposa Wanda Nara . Entre tantos temas se dio a conocer que la China y Mauro Icardi se vieron en Paris pero que nunca pasó nada ya que Mauro estaba enfermo y tenía fiebre en ese entonces.

Al parecer toda la verdad ya salió a la luz, y así lo confirma la periodista Paula Varela, quien durante el programa argentino 'Intrusos' dijo “Hoy tuvimos la confirmación en Intrusos de lo que pasó entre Mauro y la China esa noche cuando se vieron. Le vendieron gato por liebre, o pescado podrido, a Wanda Nara. ¡Wanda, te mintieron en la cara una vez más!”.

Continuó “Lo hicieron. Y pueden salir a desmentírmelo. Me encantaría, pero no van a poder. Sí pasó, estuvieron juntos. Tuvieron relaciones. Que la fiebre, que intentaron para arriba y para abajo… Fueron cosas que intentaron decir para aplacar las aguas, pero sí estuvieron juntos”.

La periodista insinuó que la culpa que sintió Mauro Icardi con su infidelidad fue tan grande que hizo que diera un paso atrás para no perder su matrimonio “Él se empezó a sentir culpable. Él, sin justificarlo, es un pibe joven, siempre estuvo con Wanda, aparece la China Suárez, fue una posibilidad, se obnubiló y fue para adelante. Cuando llegó dijo ‘hasta acá llegué’. Ya pasó y ya está. Dijo ‘yo no quiero dejar a mi familia, no quiero dejar nada, no me voy a embarcar con vos en nada’. Ahí fue cuando él dejó de atenderle el teléfono a la China Suárez”.

Así mismo, la panelista aseguró que la China tenía tanto mal genio con la situación que hasta pensó en vengarse de él “La China quería que Icardi la vea en una videollamada con Wanda porque la dejó pagando y no le atendió más el teléfono. Era un mensaje más para Icardi”, señaló, mientras Rodrigo Lussich señalaba que eso fue “un apriete”.

Lo único cierto en toda esta historia es que Wanda Nara perdonó a Mauro y hoy día se les ve muy felices en las redes sociales.