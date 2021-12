En una entrevista realizada por el reconocido youtuber méxicano 'El escorpión dorado' a el cantante colombiano Sebastián Yatra , éste reveló que en alguna ocasión le envió una canción al 'Sol de México' y éste ni fu, ni fa, nunca le respondió.

Todo se dio cuando en medio de la conversación, el youtuber que también es conocido como 'el dios del internet' le preguntó a Yatra qué colaboraciones aún no había logrado y este señaló a Luis Miguel.

"Alguna vez le mande una canción a Luis Miguel, pero nunca tuve respuesta, pero ni siquiera para cantar juntos, simplemente una canción...a ver si le gustaba para cantarla él, desde el punto de vista de compositor".

Según lo explicó en la entrevista, la canción que le envió a Luis Miguel fue "Yo te extraño", la cual hace parte de su álbum Fantasía lanzada en el año 2019. Se trata de una balada que según expresó Yatra pensó la podía interpretar muy bien 'Luismi', quien es sin duda uno de los mejores exponentes de la balada romántica .

Luego de que Sebastián cantara un poco de la canción, el youtuber no se resistió a darle su opinión y le dijo que quizá Luis Miguel lo había ignorado porque la canción se parece mucho a una de las que él canta. “Es que se parece mucho a Por debajo de la mesa, por eso no te peló”.

Publicidad

Sin embargo Luis Miguel no ha sido el único con quien no ha llegado a concretar algo pues a la lista también se sumó J Balvin . No obstante, reveló que con quien sí hará algo próximamente y además tiene una muy buena relación es con el cantante Méxicano Christian Nodal.

“Tengo otra canción que escribí con Nodal que estamos grabando en conjunto con otro amigo querido. Esperamos lanzar en algún momento, pero es una canción brutal”, le contó Yatra al Escorpión Dorado.