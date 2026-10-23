Condenan a hermanos que secuestraron a Diana Ospina en Chapinero, ¿cuántos años?

La juez novena Penal Especializada de Bogotá condenó a los hermanos Juan Pablo Gómez Cardozo y Diego Armando Gómez Cardozo a una pena de 28 años y 6 meses de prisión.

Los sujetos fueron hallados culpables de los delitos de secuestro y hurto contra Diana Ospina, en un caso que vuelve a encender las alarmas sobre la seguridad en el transporte público nocturno.

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Una noche de fiesta que terminó en pesadilla

Los trágicos hechos ocurrieron durante la madrugada del 22 de febrero, cuando la víctima departía en una reconocida zona de entretenimiento.



Al salir de una discoteca en Chapinero, Diana decidió abordar un taxi de servicio público con el fin de regresar de forma segura a su residencia en el norte de Bogotá.



Sin embargo, lo que parecía un trayecto habitual se transformó rápidamente en una experiencia traumática. Pocas cuadras después de iniciar el viaje, el vehículo fue interceptado por los cómplices del conductor.

Fue en ese momento cuando comenzó el calvario de la mujer, quien fue sometida a constantes agresiones físicas y psicológicas con el objetivo de doblegar su resistencia y despojarla de todas sus pertenencias.

Imagen muestra a Diana Ospina y los implicados en su secuestro, los cuáles hicieron inesperados gestos durante su audiencia Foto: imágenes tomadas de redes sociales y Policía Nacional

Tortura psicológica y robo bajo la modalidad de retención ilegal

Durante el tiempo que permaneció retenida, Diana Ospina no solo sufrió el robo de sus objetos de valor y cuentas bancarias, sino también un fuerte impacto emocional debido a las amenazas de muerte de sus captores.

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La investigación penal demostró que los hermanos Gómez Cardozo operaban de manera coordinada para ejecutar estos crímenes, utilizando la fachada del transporte público para cazar a sus víctimas en sectores de alta afluencia nocturna como Chapinero.

La rápida denuncia de la afectada y el posterior trabajo de inteligencia de las autoridades permitieron recopilar el material probatorio suficiente.

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El rastreo de las transacciones bancarias, el análisis de cámaras de seguridad del sector y los testimonios clave fueron fundamentales para que la Fiscalía General de la Nación lograra demostrar la plena responsabilidad de los acusados.