Bus escolar cayó a un abismo en Norte de Santander; reportan varios heridos

En la tarde del sábado 14 de noviembre se registró un accidente de tránsito en la región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, que dejó un saldo preliminar de 16 personas heridas, en su mayoría menores de edad.

Según la información conocida por las autoridades, un autobús de transporte escolar perdió el control y cayó a un abismo en el corredor vial que conecta a los municipios de Teorama y San Calixto.

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¿Qué se sabe del bus que cayó a un abismo en Norte de Santander?

De acuerdo con los reportes de las autoridades y medios de comunicación regionales, como Canal TRO, el vehículo transportaba a estudiantes del colegio Cayetano Franco Pinzón, institución educativa ubicada en el municipio de San Calixto.

Los alumnos se desplazaban por esta carretera del Catatumbo con el propósito de participar en una jornada de actividades académicas programada por el colegio. Sin embargo, cuando se encontraban a mitad del recorrido, el autobús terminó precipitándose al vacío en esta zona de Norte de Santander.

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El accidente movilizó de inmediato a los organismos de socorro y al personal médico, especialmente por las condiciones montañosas del terreno y las dificultades de acceso al punto donde quedó la carrocería.

Ante esta situación, los habitantes del sector organizaron cadenas humanas y utilizaron vehículos particulares para apoyar a los equipos de emergencia en las labores de evacuación y rescate de los pasajeros.

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#Región 🚨 Se conocen imágenes del rescate de los pasajeros del bus que cayó a un abismo en San Calixto, Norte de Santander. El vehículo transportaba estudiantes y dejó un saldo preliminar de 16 personas heridas, quienes están siendo trasladadas al municipio de Ocaña para recibir atención médica. @laopinion_col — Diario La Opinión (@laopinion_col) November 14, 2026

¿Cuál es el estado de salud de las víctimas del accidente?

Los reportes de las entidades de salud de la región, citados por Caracol Radio, señalan que 16 menores de edad resultaron con lesiones tras el accidente.

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En el balance médico preliminar se detalló que cinco estudiantes sufrieron traumas toracoabdominales y craneoencefálicos de consideración, mientras que otros siete presentaron fracturas y diferentes lesiones en las extremidades. Los pasajeros recibieron los primeros auxilios en el lugar del siniestro y posteriormente fueron trasladados a centros asistenciales de los municipios de Teorama y San Calixto.

Debido a la gravedad de algunas lesiones, se coordinó la remisión de varios heridos al Hospital Emiro Quintero Cañizares, ubicado en Ocaña, donde continúan recibiendo atención médica especializada.

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Posibles causas del accidente en Norte de Santander

Tras la evacuación de los lesionados, las autoridades de tránsito iniciaron las labores de investigación en la vía Teorama-San Calixto para establecer qué provocó el accidente.

Hasta el momento, las fuentes oficiales no han confirmado una hipótesis sobre las posibles causas del siniestro. Por ahora, se busca determinar si hubo fallas mecánicas, condiciones adversas de la vía o algún otro factor que hubiera provocado que el autobús terminara en el abismo.

Al menos 20 personas resultaron heridas, en su mayoría estudiantes, en un accidente de tránsito entre los municipios de Teorama y San Calixto, región del Catatumbo, Norte de Santander. El bus en el que se movilizaban se fue a un abismo. https://t.co/lQDIyanOKv — Mauricio Vanegas (@Marovaan) November 14, 2026