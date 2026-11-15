Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
MENSAJE AIDA VICTORIA A EL AGROPECUARIO
¡CAYÓ BALOTO REVANCHA!
MUERTE DE RECONOCIDO ACTOR

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Nación  / Bus escolar cayó a un abismo en Norte de Santander; reportan varios heridos

Bus escolar cayó a un abismo en Norte de Santander; reportan varios heridos

Las autoridades investigan las causas que provocaron la caída del vehículo por el abismo, mientras avanzan las verificaciones sobre el estado de salud de los jóvenes involucrados.

Zona del accidente donde un bus escolar cayó a un abismo en Norte de Santander, dejando varios heridos
Momento posterior al trágico accidente en el que un autobús escolar rodó por un abismo en vías del departamento de Norte de Santander
Foto: imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 15 de nov, 2026

En la tarde del sábado 14 de noviembre se registró un accidente de tránsito en la región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, que dejó un saldo preliminar de 16 personas heridas, en su mayoría menores de edad.

Recibe los mejores contenidos en Whatsapp
Síguenos en Google Discover para más contenidos

Según la información conocida por las autoridades, un autobús de transporte escolar perdió el control y cayó a un abismo en el corredor vial que conecta a los municipios de Teorama y San Calixto.

Publicidad

Últimas noticias

abatieron ladron disparo.jpg
Nación

Video captó el momento en que un mayor del Ejército abatió a presunto ladrón en Girardot

hipopótamos vía Medellin
Nación

Cuatro hipopótamos cruzaron la vía Medellín-Bogotá y estuvieron cerca de provocar un accidente

Puedes leer: Video captó el momento en que un mayor del Ejército abatió a presunto ladrón en Girardot

¿Qué se sabe del bus que cayó a un abismo en Norte de Santander?

De acuerdo con los reportes de las autoridades y medios de comunicación regionales, como Canal TRO, el vehículo transportaba a estudiantes del colegio Cayetano Franco Pinzón, institución educativa ubicada en el municipio de San Calixto.

Los alumnos se desplazaban por esta carretera del Catatumbo con el propósito de participar en una jornada de actividades académicas programada por el colegio. Sin embargo, cuando se encontraban a mitad del recorrido, el autobús terminó precipitándose al vacío en esta zona de Norte de Santander.

Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música

Te puede interesar

atentado en cali.jpg
Nación

Fuerte explosión en Cali dejó un herido y daños en varias viviendas: esto se sabe

hipopótamos vía Medellin
Nación

Cuatro hipopótamos cruzaron la vía Medellín-Bogotá y estuvieron cerca de provocar un accidente

Publicidad

El accidente movilizó de inmediato a los organismos de socorro y al personal médico, especialmente por las condiciones montañosas del terreno y las dificultades de acceso al punto donde quedó la carrocería.

Ante esta situación, los habitantes del sector organizaron cadenas humanas y utilizaron vehículos particulares para apoyar a los equipos de emergencia en las labores de evacuación y rescate de los pasajeros.

Publicidad

¿Cuál es el estado de salud de las víctimas del accidente?

Los reportes de las entidades de salud de la región, citados por Caracol Radio, señalan que 16 menores de edad resultaron con lesiones tras el accidente.

Puedes leer: Video: Hombre camino entre techos y cables eléctricos en Tocancipá, Cundinamarca

Publicidad

En el balance médico preliminar se detalló que cinco estudiantes sufrieron traumas toracoabdominales y craneoencefálicos de consideración, mientras que otros siete presentaron fracturas y diferentes lesiones en las extremidades. Los pasajeros recibieron los primeros auxilios en el lugar del siniestro y posteriormente fueron trasladados a centros asistenciales de los municipios de Teorama y San Calixto.

Debido a la gravedad de algunas lesiones, se coordinó la remisión de varios heridos al Hospital Emiro Quintero Cañizares, ubicado en Ocaña, donde continúan recibiendo atención médica especializada.

Publicidad

Posibles causas del accidente en Norte de Santander

Tras la evacuación de los lesionados, las autoridades de tránsito iniciaron las labores de investigación en la vía Teorama-San Calixto para establecer qué provocó el accidente.

Hasta el momento, las fuentes oficiales no han confirmado una hipótesis sobre las posibles causas del siniestro. Por ahora, se busca determinar si hubo fallas mecánicas, condiciones adversas de la vía o algún otro factor que hubiera provocado que el autobús terminara en el abismo.

Publicidad

Relacionados

Accidentes de tránsito

Colombia