Fuerte explosión en Cali dejó un herido y daños en varias viviendas: esto se sabe

Una nueva explosión generó alarma durante la madrugada de este sábado 14 de noviembre en Cali, Valle del Cauca. La detonación ocurrió en inmediaciones de la estación de Policía del sector de Decepaz, en el oriente de la ciudad, y dejó una persona herida y daños materiales en varias viviendas cercanas.

El estruendo fue escuchado por habitantes de la zona, quienes reportaron momentos de tensión tras la detonación. Entre las afectaciones se encuentran vidrios de ventanas rotos en algunas casas, aparentemente por la onda expansiva del artefacto explosivo.

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La persona lesionada sufrió laceraciones en una mano y una pierna, por lo que tuvo que ser trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica. Por ahora, no se han entregado detalles adicionales sobre su identidad o evolución de salud.



¿Dónde ocurrió la explosión en Cali y qué se sabe del ataque?

De acuerdo con la información preliminar, el artefacto detonó cerca de las instalaciones de la estación de Policía de Decepaz. Sin embargo, las autoridades todavía adelantan verificaciones para establecer las circunstancias exactas del hecho y determinar si el ataque estaba dirigido específicamente contra la unidad policial.

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La Tercera División del Ejército Nacional rechazó lo ocurrido y pidió a la ciudadanía informar sobre posibles acciones terroristas a través de la línea 107, que es gratuita y confidencial.

Mientras tanto, unidades de la Policía realizan las respectivas investigaciones para establecer quiénes estarían detrás de la detonación y esclarecer cómo fue perpetrado el ataque.

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Cali registra nuevos ataques con explosivos durante la semana

Este hecho se suma a otros episodios recientes de violencia registrados en la capital del Valle del Cauca. Durante la noche del jueves 12 de noviembre, una patrulla del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía fue atacada con un artefacto explosivo cuando se movilizaba cerca de la Escuela de Carabineros, en el sector de Siloé.

En ese caso, las autoridades informaron que no hubo personas heridas, aunque sí se presentaron daños materiales. Según las primeras versiones, el explosivo habría sido lanzado al paso del vehículo policial.

A estos hechos también se suma el ataque registrado el miércoles 11 de noviembre contra las instalaciones de RCN en Cali. En esa ocasión, hombres que se movilizaban en una motocicleta llegaron hasta el lugar y arrojaron un artefacto explosivo. No se reportaron personas lesionadas.

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Las autoridades investigan los diferentes episodios y buscan establecer si existe alguna relación entre ellos. Por ahora, no se ha confirmado quiénes serían los responsables de la explosión en Decepaz ni si el ataque tenía como objetivo directo la estación de Policía.

La situación mantiene la atención de las autoridades en Cali, mientras avanzan las verificaciones para esclarecer lo ocurrido y prevenir nuevos hechos de violencia.