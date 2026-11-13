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La Kalle  / Noticias  / Nación  / Video: Hombre camino entre techos y cables eléctricos en Tocancipá, Cundinamarca

Video: Hombre camino entre techos y cables eléctricos en Tocancipá, Cundinamarca

El hecho quedó registrado en varios videos. Además, algunos testigos aseguraron que la persona permaneció en esa situación durante más de 30 minutos.

Captura de video de un hombre caminando peligrosamente entre techos y cables eléctricos en Tocancipá, Cundinamarca
Un inusual y peligroso momento quedó registrado en video cuando un hombre fue visto caminando entre los techos
Foto: Pantallazo tomado de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 13 de nov, 2026

Una situación generó preocupación entre los habitantes de Tocarinda, en el centro del municipio de Tocancipá (Cundinamarca), luego de que un hombre fuera visto caminando sobre los techos de varias viviendas y cerca de los cables eléctricos. El hecho quedó registrado en video y las imágenes fueron difundidas en redes sociales.

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La presencia del ciudadano a varios metros de altura y a escasa distancia de las líneas eléctricas encendió las alarmas entre los residentes del sector y motivó la movilización de las autoridades locales.

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¿Qué se observa en los videos del hombre sobre los cables en Tocancipá?

Según la información conocida, el episodio ocurrió en una zona residencial con construcciones de varios pisos, cuyas partes exteriores están conectadas por el tendido aéreo de los servicios públicos.

En las imágenes que circularon en redes sociales se observa al hombre desplazándose por la parte superior de las estructuras, mientras permanece expuesto a una posible caída o al contacto con las líneas de electricidad.

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La situación también representó un riesgo para quienes viven o transitan por los alrededores, debido a la altura y a la cercanía del ciudadano con el cableado. De igual forma, el episodio, dejó muchas reacciones en redes sociales, donde las personas mostraban su preocupación y otros se tomaron el episodio con burla.

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¿Qué se sabe sobre las posibles causas del hecho en Tocancipá?

El caso adquirió visibilidad luego de que el medio local de Tocancipá difundiera las imágenes, retomando información publicada inicialmente por el portal STC Medios.

Tras la circulación del video, surgieron versiones que señalaban que el hombre presuntamente se encontraba bajo los efectos de sustancias alucinógenas. Sin embargo, esta hipótesis no ha sido confirmada por las autoridades ni por personal médico, por lo que no se conocen las circunstancias que motivaron su comportamiento.

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Ante la alerta de los vecinos, las autoridades llegaron a la urbanización Tocarinda para atender la situación y establecer un perímetro de seguridad.

No obstante, hasta el momento no se han conocido detalles oficiales sobre el desenlace del operativo ni se ha precisado si fue necesaria una intervención especializada para retirar al hombre de los tejados.

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Tampoco se ha informado si el ciudadano sufrió alguna lesión durante su recorrido o si recibió atención médica después de lo ocurrido.

Por ahora, la comunidad está a la espera de información oficial que permita esclarecer las circunstancias del episodio y conocer qué sucedió con el hombre.

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