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La Kalle  / Noticias  / Nación  / ¿Habrá parada en Bogotá? La drástica decisión del Papa León XIV en su gira por Sudamérica

¿Habrá parada en Bogotá? La drástica decisión del Papa León XIV en su gira por Sudamérica

Tras su operación de cáncer, el Papa León XIV recorre Sudamérica. Conoce si el Sumo Pontífice tiene planeado un viaje oficial a Colombia pronto.

Gira del Papa León XIV por Latinoamérica 2026
La histórica travesía del Papa León XIV por el Cono Sur enciende la ilusión de los fieles católicos en Bogotá.
/Foto: AFP/ IA (composición La Kalle)
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 6 de nov, 2026

La sorpresiva partida del Papa León XIV desde Roma para dar inicio a su extensa gira por el Cono Sur ha despertado un enorme fervor religioso en toda la región.

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Con un exigente itinerario que contempla visitas oficiales a Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre, millones de fieles se hacen una pregunta obligatoria: ¿cuándo viene a Colombia el Papa León XIV?

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La agenda del Vaticano y la salud del Pontífice

El viaje del Sumo Pontífice es calificado por los expertos como un auténtico milagro logístico y físico.

El líder de la Iglesia católica, de 71 años, emprendió esta travesía de más de 30.000 kilómetros apenas tres semanas después de someterse a una compleja cirugía en Roma para extirparle un tumor canceroso en el pulmón derecho.

Pese a las dudas iniciales sobre su resistencia, el propio Papa León XIV se mostró enérgico y entusiasmado por concretar lo que él mismo define como un esperado regreso a sus raíces pastorales.

Puedes leer: Mhoni Vidente lanza delicada predicción sobre el papa León XIV; le puso fecha

¿El papa vendrá a Colombia?

Para los feligreses colombianos que guardaban la esperanza de verlo aterrizar en el Aeropuerto El Dorado, la Santa Sede confirmó que Colombia no está incluida en la agenda oficial de este recorrido suramericano.

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El Vaticano ha priorizado en esta oportunidad el "homecoming" o regreso a casa del Santo Padre a Perú —nación de la cual posee la nacionalidad y donde ejerció durante dos décadas como obispo misionero antes de asumir el papado en 2025—, además de una histórica parada de sanación pastoral en Argentina.

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El impacto de la "Fiebre Papal" en los creyentes de Bogotá

Aunque el territorio colombiano deberá esperar para albergar una nueva gira papal, el impacto del viaje de León XIV se siente de manera directa en el comportamiento digital del país.

Según métricas de agencias de turismo, las búsquedas de tiquetes aéreos y hospedajes para viajar hacia Lima y la zona andina de Cusco (Perú) se dispararon de manera masiva tras confirmarse que el Papa oficiará misas multitudinarias en territorio inca.

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Puedes leer: ¿Qué tipo de cáncer tiene el Papa? Vaticano confirma diagnóstico definitivo tras cirugía

Por ahora, el panorama internacional dictamina que una próxima visita del Papa León XIV a Colombia dependerá de la planificación de los años venideros.

Mientras se define una fecha oficial que devuelva la alegría de un pontífice a suelo colombiano, las parroquias y la feligresía de la capital siguen minuto a minuto cada uno de los discursos y pasos del Santo Padre al otro lado de las fronteras.

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