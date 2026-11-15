Mujer tuvo a su bebé a las afueras de un hospital en Barrancabermeja; esto dijo la institución

Un nacimiento ocurrido en la vía pública generó atención mediática e institucional en Barrancabermeja, Santander, durante la madrugada del domingo 15 de noviembre. Una mujer dio a luz en la bahía de taxis del Hospital Regional del Magdalena Medio, lugar al que había acudido en busca de atención por su trabajo de parto.

El hecho quedó registrado en un video grabado en las inmediaciones del centro médico. Las imágenes generaron diversas reacciones en redes sociales y motivaron un pronunciamiento oficial de las directivas del hospital para aclarar cómo se desarrolló la atención.

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¿Qué se sabe sobre el ingreso de la mujer al hospital de Barrancabermeja?

Tras la difusión de las imágenes, en las que se observa a la mujer en las inmediaciones del centro médico luego del alumbramiento, comenzaron a circular versiones sobre una presunta demora en el servicio de urgencias.

De acuerdo con las primeras informaciones difundidas en plataformas digitales, la paciente habría ingresado a la institución hacia las 9:00 p. m. del sábado.

Las publicaciones señalaban que la mujer habría esperado durante varias horas sin recibir atención, motivo por el que supuestamente decidió retirarse del lugar junto a su pareja.

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Tras horas con dolores de parto esperando atención en el Hospitao Regional del Magdalena Medio en Barrancabermeja, una mujer tuvo su bebé en plena calle, cuando se dirigía a otro centro asistencial. #VocesySonidos https://t.co/ySOdngmvPW — Blu Caribe (@BLUCaribe) November 15, 2026

¿Qué dijo el Hospital Regional del Magdalena Medio?

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Ante la repercusión de las imágenes y los señalamientos sobre la atención, las directivas del Hospital Regional del Magdalena Medio emitieron un comunicado para aclarar lo sucedido.

La institución cuestionó las versiones sobre una espera prolongada y presentó una cronología de los hechos, basada en los registros de admisiones, la historia clínica y las imágenes de las cámaras de seguridad.

Según los registros del hospital, la paciente ingresó a las instalaciones a las 12:57 a. m. del domingo 15 de noviembre, y no a las 9:00 p. m. del día anterior.

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La entidad indicó que, desde su llegada, se activó el proceso asistencial y la mujer fue llamada para una valoración inicial. Sin embargo, precisó que, en ese momento, el equipo médico también se encontraba atendiendo otros casos en la sala de partos.

“Desde su ingreso, se activó el proceso asistencial, la paciente fue llamada para la valoración inicial; es importante precisar que, en ese momento, el equipo de asistencia también se encontraba brindando otras atenciones”, explicó la institución en el comunicado.

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Durante el procedimiento inicial, el personal de salud le explicó la necesidad de realizar algunos exámenes diagnósticos, entre ellos un monitoreo fetal para establecer el bienestar de la madre y el bebé. De acuerdo con el hospital, la mujer manifestó que no deseaba continuar con la valoración y expresó su intención de retirarse voluntariamente para acudir a otra institución.

“La usuaria manifestó que no deseaba continuar con dicho proceso y expresó su intención de retirarse voluntariamente hacia otra institución, sin completar las valoraciones”, se lee en el comunicado.

¿Cuál es el estado de salud de la madre y su bebé?

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Mientras la mujer caminaba hacia la salida, en la zona de taxis, presentó un parto espontáneo. Según el hospital, el personal asistencial le brindó auxilio inmediato y la trasladó nuevamente a las instalaciones de urgencias, donde recibió atención durante el nacimiento y los cuidados posteriores.

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En su pronunciamiento, el Hospital Regional del Magdalena Medio informó que tanto la madre como el bebé presentan una evolución clínica satisfactoria y permanecen bajo supervisión médica. Asimismo, la institución precisó que no tenía a su cargo los controles prenatales de la gestante, por lo que no contaba con antecedentes previos sobre el seguimiento de su embarazo.

Finalmente, el centro asistencial reiteró que sus actuaciones se rigen por protocolos de atención y por el compromiso con la seguridad materno-perinatal.