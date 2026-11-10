La señal en la parte íntima del hombre que muchos ignoran y que puede advertir un infarto

Un problema relacionado con la salud íntima masculina podría ser mucho más que una situación incómoda o una consecuencia del paso de los años. De acuerdo con el urólogo Pablo Mateo, existen alteraciones que pueden funcionar como una advertencia temprana de problemas en las arterias y, por lo tanto, del riesgo de desarrollar una enfermedad cardiovascular.

Aunque muchos hombres suelen relacionar los infartos con síntomas como el dolor en el pecho, el cuerpo puede presentar señales mucho antes de que ocurra una emergencia. Una de ellas puede aparecer en una zona de la que pocos se atreven a hablar durante una consulta médica.

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La señal en el pene que podría advertir sobre problemas cardiovasculares

El especialista explica que la disfunción eréctil puede estar relacionada con la aterosclerosis, una enfermedad que provoca la acumulación de placas de grasa y otras sustancias en las paredes de las arterias, dificultando el paso de la sangre.



Esto ocurre porque una erección depende de que los vasos sanguíneos permitan la llegada de suficiente sangre al pene. Cuando las arterias presentan daños o estrechamientos, este proceso puede verse afectado.



De acuerdo con la explicación del urólogo, las arterias que participan en la erección tienen un calibre menor que las arterias coronarias, encargadas de llevar sangre al corazón. Por esa diferencia, las alteraciones en la circulación pueden manifestarse primero mediante dificultades para lograr o mantener una erección.

Esto no significa que todos los hombres que presentan disfunción eréctil vayan a sufrir un infarto. Sin embargo, sí puede ser una señal que merece atención, especialmente cuando aparece de manera persistente y no tiene una explicación evidente.

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¿Cuánto tiempo antes podría aparecer esta advertencia?

La relación entre la disfunción eréctil y las enfermedades cardiovasculares ha sido estudiada por la comunidad médica. Algunas investigaciones han encontrado que los hombres con esta condición pueden tener un mayor riesgo de presentar problemas como angina, infarto o accidente cerebrovascular.

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El material médico citado por el especialista señala que esta alteración puede aparecer entre dos y tres años antes de que se manifiesten síntomas coronarios y, en determinados casos, entre tres y cinco años antes de un evento cardiovascular.

Por eso, el urólogo Pablo Mateo insiste en que no se debe considerar este problema únicamente como una dificultad relacionada con la vida sexual. También puede ser una oportunidad para identificar factores de riesgo y consultar a tiempo.

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Entre las condiciones que pueden afectar la salud de las arterias están la presión arterial alta, el colesterol elevado, la diabetes, el tabaquismo y el sobrepeso. Estos factores pueden avanzar sin producir molestias evidentes durante un tiempo.

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El error que muchos hombres cometen cuando aparece el problema

Uno de los comportamientos que preocupa a los especialistas es la automedicación. Algunos hombres recurren a medicamentos para mejorar la erección sin consultar previamente con un profesional de la salud.

Aunque existen tratamientos eficaces para la disfunción eréctil, utilizarlos sin una valoración médica puede dejar sin identificar la causa que está detrás del problema. En otras palabras, mejorar temporalmente la respuesta sexual no significa que se hayan corregido posibles alteraciones en la circulación o en el sistema cardiovascular.

Además, ciertos medicamentos para la erección pueden tener contraindicaciones e interacciones importantes, especialmente en personas que utilizan nitratos para tratar enfermedades del corazón.