¿No te abre el correo ni Teams? La razón real detrás del "apagón mundial" de Microsoft 365

Una caída mundial de Microsoft 365 paraliza este jueves 12 de noviembre a millones de usuarios, empresas y estudiantes en América y Europa. La interrupción masiva impide iniciar sesión, enviar correos electrónicos en Outlook y conectarse a reuniones virtuales en Microsoft Teams.

Según registros de la plataforma de monitoreo en tiempo real Downdetector, las fallas superaron los 130.000 reportes simultáneos, convirtiendo este apagón digital en una de las crisis tecnológicas más severas del año.

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¿Qué servicios de Microsoft no funcionan hoy?

Aunque el correo electrónico concentra la mayoría de quejas, el fallo afecta a casi todo el ecosistema en la nube de la compañía estadounidense:



Outlook y Exchange Online: Los usuarios reportan errores de carga al abrir la bandeja de entrada tanto en navegadores web como en aplicaciones móviles y de escritorio.

Los usuarios reportan errores de carga al abrir la bandeja de entrada tanto en navegadores web como en aplicaciones móviles y de escritorio. Microsoft Teams: Presenta bloqueos totales para iniciar sesión, enviar mensajes de chat y entrar a videollamadas laborales.

Presenta bloqueos totales para iniciar sesión, enviar mensajes de chat y entrar a videollamadas laborales. Herramientas de Office y Copilot: Se registran intermitencias en OneDrive, SharePoint Online y el asistente de inteligencia artificial Microsoft Copilot.

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Qué hacer si Outlook y Teams no funcionan

Debido a que el problema ocurre en los servidores centrales de la empresa y no en tu red doméstica, reiniciar el router o reinstalar las aplicaciones no solucionará el fallo. Sigue estas soluciones prácticas mientras vuelve el servicio:



No reenvíes correos atrapados: Si un mensaje quedó detenido en la Bandeja de salida de Outlook, evítalo enviar de nuevo. Cuando los servidores se estabilicen, saldrá automáticamente sin duplicarse.

Si un mensaje quedó detenido en la Bandeja de salida de Outlook, evítalo enviar de nuevo. Cuando los servidores se estabilicen, saldrá automáticamente sin duplicarse. Activa el modo sin conexión: En la versión de escritorio de Outlook, entra a la pestaña Enviar y recibir y marca Trabajar sin conexión . Así podrás leer correos antiguos ya descargados y adelantar borradores.

En la versión de escritorio de Outlook, entra a la pestaña Enviar y recibir y marca . Así podrás leer correos antiguos ya descargados y adelantar borradores. Alterna entre la web y el celular: Muchos usuarios logran ingresar antes abriendo una ventana de incógnito en ://office.com o usando la aplicación móvil conectada únicamente con datos celulares en lugar de Wi-Fi.

Muchos usuarios logran ingresar antes abriendo una ventana de incógnito en ://office.com o usando la aplicación móvil conectada únicamente con en lugar de Wi-Fi. Verifica el estado oficial: Puedes seguir el restablecimiento progresivo en el Portal de Estado de Microsoft bajo los códigos de incidente EX1550543 y MO1550821.

Microsoft confirmó que ya pausó las actualizaciones del sistema y comenzó a reiniciar los servidores afectados, por lo que la plataforma recupera su funcionamiento de manera gradual.



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¿Por qué se cayó Microsoft 365 hoy 12 de noviembre?

A través de sus canales oficiales de soporte, Microsoft descartó un ciberataque y confirmó que el colapso responde a una falla técnica interna. Un componente encargado de realizar revisiones automáticas de estado dejó de responder, desconectando varios servidores de forma repentina.

Al quedar fuera de línea esos equipos, todo el tráfico global se redirigió hacia los servidores restantes, provocando una sobrecarga de infraestructura que bloqueó el acceso de millones de cuentas.