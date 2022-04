Blanqueamiento de dientes con shampoo: la peligrosa práctica que se viraliza en redes

La obsesión de alcanzar lo que para muchos es la perfección en términos de belleza, ha llevado a muchas personas en el mundo a exponer su cuerpo y por ende su vida a intervenciones y trucos peligrosos que con mala suerte pueden terminar siendo un completo desastre.

Este es el caso de una mujer manicurista de profesión , que obstinada en tener su dentadura completamente blanca se atrevió a probar un producto que esta diseñado para mantener el cabello rubio, en sus dientes. Se trata de un shampoo matizante color morado, que la mujer viene usando hace un tiempo todas las noches como crema de dientes para que al otro día su sonrisa amanezca radiantes.

“Puse un poco en mi cepillo de dientes y recé para que mis dientes no se pusieran morados. Fui a mi dentista para un chequeo recientemente y no me dio más que elogios por lo increíbles que se veían mis dientes. Recibo muchos comentarios en las salidas nocturnas sobre lo blancos que son”. anotó la joven quien compartió su particular experimento en su cuenta de TikTok donde muchos quedaron con la intriga de si el resultado era real o no.

“¿Es esto legítimo? Porque yo lo haré”, “no se manchará ni nada ¿o sí?”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron a la mujer identificada como Saskia Ward, quien no dudó en responder algunos e los cuestionamientos que le hicieron.

“El champú morado no sabe muy bien, pero la belleza te lleva a hacer cosas salvajes y estoy dispuesta a cualquier cosa”, comentó la mujer quien vale la pena señalar, tiene carillas de cerámica en sobre sus dientes naturales. Sin embargo ella afirma que cree que su truco haría el mismo efecto sobre los dientes naturales.

No obstante cabe resaltar que algunos expertos en odontología estética afirman que por ningún motivo alguien debería intentar aplicarse shampoo matizante en los dientes, ya que puede resultar una práctica demasiado riesgosa para los dientes y para la salud.