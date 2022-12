Reto viral: ¿Puedes encontrar al gato escondido entre los búhos?

Cada vez hay más imágenes en redes sociales que ponen a prueba y ejercitan la mente. Hay unos que tienen más dificultad que otros, pero en general todos son muy entretenidos.

En esta ocasión, la idea es encontrar al gato que está escondido entre todos los búhos que están abultados. ¿Parece fácil verdad? Pero el verdadero reto es intentar encontrarlo en menos de diez segundos.

¿Será que logras hacerlo en este tiempo?

Mira la imagen bien:

fotojet-11-1.jpg

Felicitaciones si lograste encontrarlo en menos de los diez segundos. Si no, no te preocupes, la mayoría demora más que eso. Y por si fuiste de los que definitivamente no lo encontró. También dejamos la respuesta.

respuesta_gato_buhos.jpg

