Video: Greeicy Rendón presenció escalofriante escena paranormal en antiguo hotel de EE.UU.

La cantante colombiana Greeicy Rendón , quien se encuentra de gira por Estados Unidos , sufrió una presunta y terrorífica actividad paranormal por parte de un fantasma, que la estuvo atormentando durante la noche en un hotel antiguo de Los Ángeles.

Así lo relató la también actriz para sus historias de Instagram , perfil en el que tiene más de 18.1 millones de seguidores, mientras estaba guardando reposo en la cama de la habitación mientras veía televisión.

"Existe la posibilidad, por supuesto, de que esa puerta falle, pero yo acabó de cerrar las puertas porque siempre digo 'prefiero dejarlas cerradas, estar segura de que las cerré, que no se vaya a mover' (...) se acaba de abrir lentamente, no, no, no", aseguró la pareja de Mike Bahía.

Luego, Greeicy toma las riendas del asunto para 'enfrentarse' al espíritu chocarrero y decide ir al lugar donde está la puerta con espejos. En las imágenes se aprecia cuando la abre y se ve un tipo de closet totalmente deshabitado; tras esto, vuelve a cerrar la puerta y lo evidencia en el clip.

"Si está aquí, a mí no me venga a asustar. Bienvenido cuando usted quiera y bienvenido aquel que quiera, pero aquí no me vengan a molestar, a mi déjenme descansar", dice la caleña en sus historias.

Cientos de internautas se pronunciaron al respecto, algunos se encuentran impactados ante la escena, otros dicen que es totalmente inventado e incluso, fanáticos se desviaron un 'poquito' y aprovecharon para preguntarle a Greeicy si está o no embarazada .