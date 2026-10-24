Colombianos podrían comprar casa sin cuota inicial: así funcionaría el proyecto

Comprar una casa propia sin tener que reunir millones de pesos para la cuota inicial es la posibilidad que plantea un proyecto de ley presentado en el Congreso de Colombia.

La iniciativa, explicada por el exministro Mauricio Cárdenas, busca facilitar el acceso a vivienda para familias de bajos ingresos y trabajadores informales que actualmente encuentran dificultades para obtener financiación.

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La propuesta parte de una dificultad frecuente para quienes viven en arriendo: aunque destinan una parte importante de sus ingresos al pago mensual de la vivienda, no siempre consiguen ahorrar el dinero que necesitan para iniciar la compra de un inmueble.

Según explicó Cárdenas, muchos programas habitacionales exigen reunir entre $30 millones y $50 millones para cubrir la cuota inicial.

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Esa condición representa una barrera para hogares cuyos ingresos mensuales están entre uno y dos salarios mínimos, e incluso para algunos que reciben hasta $3,5 millones.

La iniciativa plantea que el Gobierno y otras entidades públicas puedan asumir el valor de la cuota inicial, mientras las familias compradoras pagan el resto mediante un crédito con condiciones especiales.

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Sin embargo, hay un punto clave: el proyecto todavía debe surtir su trámite legislativo. Por ahora, no se trata de un subsidio aprobado ni de una convocatoria abierta para que los ciudadanos soliciten una vivienda bajo estas condiciones.

Casa sin cuota inicial: cuánto costaría y cómo se pagaría

De acuerdo con la explicación de Cárdenas, el esquema estaría dirigido a viviendas de interés prioritario con un valor aproximado de $150 millones y un área de 42 metros cuadrados.

La distribución del dinero funcionaría de la siguiente manera:

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$50 millones: sería el aporte inicial del Gobierno, según el modelo propuesto.

$100 millones: corresponderían al crédito que asumiría la familia compradora.

7 % anual: sería la tasa de interés planteada para la financiación.

$700.000 mensuales: sería el valor aproximado de las cuotas mencionado por Cárdenas.

El propósito es que los hogares puedan destinar al pago del crédito una suma similar a la que actualmente gastan en arriendo, sin tener que reunir previamente una cuota inicial elevada.

La vivienda descrita en la entrevista tendría sala-comedor, dos habitaciones y baño. Según el exministro, algunas unidades podrían contar incluso con patio, dependiendo de la ciudad.

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No obstante, los valores y las condiciones mencionados corresponden al modelo planteado en la iniciativa. Su aplicación dependerá de la aprobación del proyecto, de la reglamentación que eventualmente se expida y de los recursos que se destinen al programa.

Casa propia para trabajadores informales: ¿cómo podrían acceder al crédito?

Uno de los aspectos más llamativos de la propuesta es que busca incluir a personas que trabajan por cuenta propia y no cuentan con un contrato laboral o un certificado tradicional de ingresos.

En este grupo podrían estar vendedores ambulantes, taxistas y otros trabajadores independientes que reciben dinero de manera regular, pero que tienen dificultades para demostrar sus ingresos ante una entidad financiera.

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Para enfrentar esa barrera, la iniciativa contempla utilizar información de plataformas digitales que permita conocer los movimientos de dinero de los solicitantes, sus ingresos y sus gastos habituales.

Según explicó Cárdenas, esos datos podrían servir para evaluar la capacidad de pago de una persona, incluso cuando no tenga un empleador que certifique cuánto gana.

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La propuesta también contempla una garantía de la Nación, a través del Fondo Nacional de Garantías, para respaldar los créditos y facilitar que los bancos puedan prestarles a trabajadores informales.

De esta manera, el modelo buscaría atender dos obstáculos: la falta de ahorros para pagar la cuota inicial y las dificultades para demostrar ingresos ante las entidades financieras.

Casa sin cuota inicial: ¿reemplazaría a Mi Casa Ya?

La iniciativa no pretende reemplazar el programa Mi Casa Ya, según explicó el exministro durante la entrevista. La propuesta busca atender a un grupo de hogares que, por sus ingresos o su falta de ahorro, tiene dificultades para cumplir con las condiciones de otros mecanismos de acceso a vivienda.

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Cárdenas señaló que Mi Casa Ya exige contar con recursos para la cuota inicial, una suma que puede representar una barrera para las familias con menores ingresos. El nuevo esquema, en cambio, buscaría que el aporte inicial provenga de recursos públicos.

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El número de hogares que podrían beneficiarse todavía no está definido. Según el exministro, dependerá del dinero que se destine al programa. La iniciativa plantea crear el mecanismo legal, mientras que la financiación determinaría cuántas viviendas podrían ofrecerse.

Por eso, aunque se habla de la posibilidad de llegar a decenas o cientos de miles de familias, no existe todavía una cifra definitiva de beneficiarios.

Casa sin cuota inicial: ¿cuándo se podría solicitar el beneficio?

Mauricio Cárdenas afirmó que el proyecto de ley ya había sido radicado en la Cámara de Representantes con el número 45. También indicó que se esperaba la designación de ponentes en la Comisión Tercera para avanzar en su discusión.

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El siguiente paso será el trámite legislativo. Para que el programa pueda implementarse, la iniciativa debe convertirse en ley y posteriormente contar con las condiciones necesarias para su ejecución.

Por esta razón, las personas interesadas en comprar una casa sin cuota inicial deben tener presente que todavía no se han anunciado fechas de inscripción, formularios oficiales ni un procedimiento definitivo para solicitar el beneficio.

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Si la propuesta avanza, sus condiciones finales dependerán del texto aprobado, los recursos disponibles y las reglas que establezcan las entidades responsables.

Por ahora, el proyecto plantea una alternativa para familias que pagan arriendo y trabajadores informales que no han podido acceder a una vivienda propia por falta de ahorro o por las dificultades para obtener un crédito hipotecario.