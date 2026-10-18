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La Kalle  / Sociedad  / Información de servicio  / Construir en la terraza o casa de tus suegros: ¿Realmente te corresponde algo?

Construir en la terraza o casa de tus suegros: ¿Realmente te corresponde algo?

¿Construiste en el lote o terraza de tus suegros y te estás separando? Conoce qué dice el Código Civil en Colombia y si puedes recuperar tu dinero.

Pareja joven preocupada analizando planos de construcción dentro de una vivienda, representando los riesgos legales de construir en la casa de los suegros en Colombia.
Construir en la terraza o lote de tus suegros sin un documento firmado puede hacerte perder la inversión si la relación termina. Conoce qué dice el Código Civil colombiano.
/Foto: IA
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 18 de oct, 2026

Construir en la casa, lote o terraza de los suegros es una práctica sumamente común en Colombia. Ante el alto costo de la vivienda, muchas parejas jóvenes ven esta opción como la solución ideal para tener un techo propio.

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Sin embargo, lo que inicia como un beneficio familiar puede convertirse en una auténtica pesadilla legal si la relación de pareja se termina. La gran pregunta que surge en los juzgados de familia es: ¿si construyo en la casa de mis suegros me corresponde algo?

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La respuesta corta desde la legislación colombiana es: no te corresponde la propiedad, pero sí tienes derecho a reclamar el valor de lo construido.

Puedes leer: ¿Quieres comprar vivienda usada? Así puedes adquirirla con el FNA
Para entender esto, el Código Civil colombiano aplica un principio legal fundamental: el suelo prevalece sobre lo que se construye encima. Esto significa que el dueño del terreno o de la edificación original (en este caso, tus suegros) sigue siendo el único propietario legítimo de todo lo que se edifique allí.

Legalmente, tú no te conviertes en copropietario de la casa ni de la terraza por el simple hecho de haber financiado los ladrillos, las tejas o la mano de obra.

¿Qué dice la ley en Colombia si construyo en un terreno ajeno?

Sin embargo, la ley colombiana no permite el enriquecimiento sin causa. El artículo 739 del Código Civil estipula que si alguien construye en un terreno ajeno con el consentimiento del dueño, el propietario del suelo tiene dos opciones: pagar al constructor el valor de los materiales y la edificación (las llamadas mejoras), o exigirle al constructor que le compre el terreno.

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En la práctica familiar, lo habitual es exigir el reembolso del dinero invertido.

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El verdadero desafío no es el derecho en sí, sino la conciliación o la vía judicial.

Si la relación matrimonial o la unión marital de hecho se disuelve, el afectado debe iniciar un proceso civil para demostrar que invirtió su propio capital en dicho inmueble.

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Para que tu reclamo tenga éxito ante un juez, es indispensable que cuentes con tres elementos probatorios clave:

  • Facturas de compra de materiales de construcción a tu nombre.
  • Contratos de mano de obra o recibos de pago firmados por los maestros de obra.
  • Testimonios y fotografías que demuestren el antes y el después de la edificación.

Un error crítico es confundir la liquidación de la sociedad conyugal con el cobro de las mejoras.

La edificación no entra en la repartición de bienes de la separación porque el dueño del inmueble es un tercero (tus suegros). Por lo tanto, el cobro de lo construido debe demandarse directamente contra ellos y no contra tu expareja.

En conclusión, antes de poner el primer ladrillo en propiedad ajena, lo más recomendable es firmar un contrato de derecho de superficie o un documento ante notaría donde tus suegros reconozcan explícitamente tu inversión.

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Si ya construiste y estás en conflicto, la primera opción siempre debe ser buscar un Centro de Conciliación para llegar a un acuerdo económico justo antes de embarcarse en un largo litigio judicial.

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