Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
FICHA CLAVE CASO COLMENARES
BONO PARA VIVIENDA
EVITA ESTAFAS EN WHATSAPP

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Economía  / Así puedes adquirir tu casa desde el extranjero con la nueva política de Estado

Así puedes adquirir tu casa desde el extranjero con la nueva política de Estado

Una nueva legislación permanente abre las puertas a los connacionales que residen fuera del país para que adquieran su techo propio mediante el Fondo Nacional del Ahorro.

'Mi Casa en Colombia': así puedes adquirir tu inmueble desde el extranjero con la nueva política de Estado
'Mi Casa en Colombia': así puedes adquirir tu inmueble desde el extranjero con la nueva política de Estado
Foto:Gemini
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 21 de oct, 2026

Comprar una vivienda propia en Colombia ha sido históricamente uno de los mayores anhelos para miles de familias.

Recibe los mejores contenidos en Whatsapp
Síguenos en Google Discover para más contenidos

Sin embargo, los altos costos de los inmuebles y las dificultades para acceder a créditos hipotecarios han hecho que este objetivo se convierta en un proceso complejo de alcanzar.

Publicidad

Últimas noticias

Pagos del Ingreso Mínimo Garantizado en octubre 2026: Lista de beneficiarios y entidades de cobro en Bogotá
Economía

Inicia nuevo giro del Ingreso Mínimo Garantizado en octubre; así puedes saber si lo recibes

Alertan por ola de fraudes digitales en Colombia: las señales clave para detectar llamadas y mensajes falsos
Economía

Cuidado con tu WhatsApp y claves: revelan estafas digitales y cómo protegerte

Puedes leer: Construir en la terraza o casa de tus suegros: ¿Realmente te corresponde algo?

Para cambiar esta situación y apoyar a quienes residen fuera del país, el Congreso de la República aprobó una ley que facilita la compra de inmuebles y convierte este acceso en una política de Estado permanente.

Se trata de la ley 'Mi Casa en Colombia', una iniciativa de autoría del Partido MIRA diseñada exclusivamente para los colombianos que viven en el extranjero.

Con esta normativa sancionada, ya no necesitas realizar trámites presenciales ni desplazarte hasta Colombia para recibir orientación sobre cómo financiar tu inmueble.

Te puede interesar

Pago de Renta Joven en Bolívar: fechas del quinto ciclo, cronograma por cédula y montos
Economía

Renta Joven en Bolívar: fecha de pago del subsidio según tu cédula esta semana

Devolución del IVA 2026: Requisitos del Sisbén, grupos A y B, y cómo saber si cobras por SuperGIROS o banco
Economía

Devolución del IVA: grupos Sisbén elegibles para subsidio; cómo consultar si recibes giro

Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música

¿Cómo funciona la ley Mi Casa en Colombia para comprar vivienda desde el exterior?

La ley 'Mi Casa en Colombia' establece un marco de facilidades institucionales y financieras para que los colombianos residentes fuera del país puedan acceder a un inmueble propio.

Publicidad

Para lograrlo, la normativa contempla alternativas de financiación como los préstamos de crédito hipotecario y el leasing habitacional.

Estas opciones financieras se gestionan a través de la modalidad de Ahorro Voluntario en el Fondo Nacional del Ahorro (FNA). De esta manera, si vives en el exterior, puedes acudir a los canales de atención que habilite el FNA y consultar las condiciones específicas para acceder a sus productos de financiación.

Publicidad

Puedes leer: Ley obligaría a miles de herederos a esperar 10 años para vender inmuebles

Uno de los aspectos más importantes de esta medida es la eliminación de barreras logísticas mediante la creación de un canal exclusivo de atención y asesoría directa por parte del Fondo Nacional del Ahorro.

Este canal busca orientarte de forma clara, transparente y sin intermediarios, evitando que tengas que viajar a Colombia para solicitar información o realizar los trámites correspondientes.

Adicionalmente, la ley contempla un esquema de difusión en el extranjero. Se tiene previsto realizar jornadas informativas y ferias de servicios directamente en los consulados de Colombia.

Publicidad

En estos espacios, la comunidad de connacionales podrá conocer de primera mano los requisitos y las alternativas disponibles para financiar su casa.

Te puede interesar

mi-casa-milagro-subsidios.jpg
Nación

Cambian los subsidios de vivienda: esto pasará con Mi Casa Milagro

Qué cambia en la entrega de transferencias de Prosperidad Social tras el terremoto
Economía

Cambian reglas para subsidios Renta Ciudadana o Colombia Mayor; una medida de emergencia

¿Cuáles son los beneficios y quiénes tienen atención prioritaria con esta nueva ley?

Si estás interesado en aprovechar esta iniciativa para adquirir vivienda en Colombia, la ley te otorga ventajas específicas diseñadas para respaldar tu esfuerzo económico en el extranjero:

Publicidad

  • Uso y destino del inmueble: Puedes adquirir la vivienda para destinarla al bienestar y uso de tus familiares en Colombia, o para asegurar un techo propio al que puedas regresar cuando decidas volver al país estrenando casa.
  • Financiación con el FNA: Tienes acceso a préstamos de vivienda o a la modalidad de arriendo con opción de compra (leasing) mediante tu cuenta de Ahorro Voluntario en el Fondo Nacional del Ahorro.
  • Atención directa y especializada: Cuentas con la orientación del canal exclusivo del FNA, sin necesidad de intermediarios.
  • Orientación consular: Tienes la posibilidad de resolver dudas y consultar requisitos en las Ferias de Servicios y jornadas que se programen en los consulados.

Por otro lado, la legislación establece que determinados grupos de la población contarán con facilidades y atención prioritaria en los trámites. Tendrás prioridad garantizada si te encuentras en alguna de las siguientes condiciones:

  1. Mujeres cabeza de hogar.
  2. Familias que cuenten con personas con discapacidad.
  3. Colombianos con estatus oficial de refugiados o asilados.

Gracias a estos mecanismos, la ley 'Mi Casa en Colombia' busca que el trabajo de los colombianos en el exterior se transforme en patrimonio real, brindando acompañamiento directo por parte del Fondo Nacional del Ahorro y la red consular.

Relacionados

Colombia

Casa

Servicio