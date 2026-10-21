Así puedes adquirir tu casa desde el extranjero con la nueva política de Estado

Comprar una vivienda propia en Colombia ha sido históricamente uno de los mayores anhelos para miles de familias.

Sin embargo, los altos costos de los inmuebles y las dificultades para acceder a créditos hipotecarios han hecho que este objetivo se convierta en un proceso complejo de alcanzar.

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Para cambiar esta situación y apoyar a quienes residen fuera del país, el Congreso de la República aprobó una ley que facilita la compra de inmuebles y convierte este acceso en una política de Estado permanente.



Se trata de la ley 'Mi Casa en Colombia', una iniciativa de autoría del Partido MIRA diseñada exclusivamente para los colombianos que viven en el extranjero.

Con esta normativa sancionada, ya no necesitas realizar trámites presenciales ni desplazarte hasta Colombia para recibir orientación sobre cómo financiar tu inmueble.

¿Cómo funciona la ley Mi Casa en Colombia para comprar vivienda desde el exterior?

La ley 'Mi Casa en Colombia' establece un marco de facilidades institucionales y financieras para que los colombianos residentes fuera del país puedan acceder a un inmueble propio.

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Para lograrlo, la normativa contempla alternativas de financiación como los préstamos de crédito hipotecario y el leasing habitacional.

Estas opciones financieras se gestionan a través de la modalidad de Ahorro Voluntario en el Fondo Nacional del Ahorro (FNA). De esta manera, si vives en el exterior, puedes acudir a los canales de atención que habilite el FNA y consultar las condiciones específicas para acceder a sus productos de financiación.

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Uno de los aspectos más importantes de esta medida es la eliminación de barreras logísticas mediante la creación de un canal exclusivo de atención y asesoría directa por parte del Fondo Nacional del Ahorro.

Este canal busca orientarte de forma clara, transparente y sin intermediarios, evitando que tengas que viajar a Colombia para solicitar información o realizar los trámites correspondientes.

Adicionalmente, la ley contempla un esquema de difusión en el extranjero. Se tiene previsto realizar jornadas informativas y ferias de servicios directamente en los consulados de Colombia.

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En estos espacios, la comunidad de connacionales podrá conocer de primera mano los requisitos y las alternativas disponibles para financiar su casa.

¿Cuáles son los beneficios y quiénes tienen atención prioritaria con esta nueva ley?

Si estás interesado en aprovechar esta iniciativa para adquirir vivienda en Colombia, la ley te otorga ventajas específicas diseñadas para respaldar tu esfuerzo económico en el extranjero:

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Uso y destino del inmueble: Puedes adquirir la vivienda para destinarla al bienestar y uso de tus familiares en Colombia, o para asegurar un techo propio al que puedas regresar cuando decidas volver al país estrenando casa.

Puedes adquirir la vivienda para destinarla al bienestar y uso de tus familiares en Colombia, o para asegurar un techo propio al que puedas regresar cuando decidas volver al país estrenando casa. Financiación con el FNA: Tienes acceso a préstamos de vivienda o a la modalidad de arriendo con opción de compra (leasing) mediante tu cuenta de Ahorro Voluntario en el Fondo Nacional del Ahorro.

Tienes acceso a préstamos de vivienda o a la modalidad de arriendo con opción de compra (leasing) mediante tu cuenta de Ahorro Voluntario en el Fondo Nacional del Ahorro. Atención directa y especializada: Cuentas con la orientación del canal exclusivo del FNA, sin necesidad de intermediarios.

Orientación consular: Tienes la posibilidad de resolver dudas y consultar requisitos en las Ferias de Servicios y jornadas que se programen en los consulados.

Por otro lado, la legislación establece que determinados grupos de la población contarán con facilidades y atención prioritaria en los trámites. Tendrás prioridad garantizada si te encuentras en alguna de las siguientes condiciones:

Mujeres cabeza de hogar. Familias que cuenten con personas con discapacidad. Colombianos con estatus oficial de refugiados o asilados.

Gracias a estos mecanismos, la ley 'Mi Casa en Colombia' busca que el trabajo de los colombianos en el exterior se transforme en patrimonio real, brindando acompañamiento directo por parte del Fondo Nacional del Ahorro y la red consular.