Personas que quieren conseguir, lo que para ellos es, el cuerpo ideal llegan a usar métodos extremos para conseguirlo. Es el caso de Sammy Wilson una joven estadounidense que sorprende por la apariencia diminuta de su cintura.

La joven tenía algo de sobrepeso por lo que decidió transformar su cuerpo. Se puso en rutina estricta para bajar esos kilos que ya no quería. Sin embargo, al notar que conseguía resultados, fue más allá.

Sammy que dice que “la vida es tanto más sencilla cuando eres delgada y bonita”, empezó a usar un método ancestral para mantener su torso ajustado: el corsé.

En varias fotografías se le ve con la prenda puesta, la que asegura usar durante 18 horas al día para obtener resultados. Según ella, puede verse preocupante, pero siente que ha mejorado su salud y su apariencia desde que lo lleva.

“A pesar de las preocupaciones de la gente, creo que mi salud ha mejorado muchísimo. Antes solía comer compulsivamente, algo que ya no puedo hacer cuando tengo esto en mi cuerpo. Me ayuda a mejorar mi postura, así que no tendré una joroba cuando sea anciana, además de que me ayuda con mi metabolismo”, dijo a Daily Mail.

Y es que son muchos los comentarios que le dejan, pues la cintura que se le ve es demasiado pequeña. “Nada saludable y peligroso”, opinan algunos.