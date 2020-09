Alexey Lutsenko se impuso solitario en la sexta etapa del Tour de Francia

El kazako Alexey Lutsenko, ganador de la sexta etapa del Tour de Francia, aseguró que habían planificado meterse en la escapada porque sabían que había una oportunidad de que llegara a la meta.

"Teníamos un plan, sabíamos que había una oportunidad de que llegara la escapada y ha funcionado perfectamente. Era una victoria a la que aspirábamos y estoy contento de haberlo conseguido", dijo el ciclista de Astana.

"Es importante ganar en el Tour, es una carrera muy grande. Nuestro director, Alexander Vinokurov, nos dijo que era posible intentar algo y lo hemos conseguido", señaló.

Te puede interesar: Los mejores memes que deja llegada de James Rodríguez al Everton de la Premier League

"He controlado muy bien el ascenso al último puerto. Vinokurov me daba buenas instrucciones desde el coche y he podido gestionar la ventaja que tenía con Herrada", agregó.

Lutsenko confesó que el Tour está siendo muy rápido y que tras el confinamiento resulta complicado mantener el ritmo para todos los rivales.