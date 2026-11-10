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La Kalle  / En Casa  / ¿Problemas en el amor? La apariencia de tu habitación podría influir en tus relaciones

¿Problemas en el amor? La apariencia de tu habitación podría influir en tus relaciones

La astróloga Rosa María Cifuentes explicó cómo la decoración de la habitación puede influir en las relaciones amorosas y la vida personal.

Pareja discutiendo en el interior de una habitación, ilustrando cómo la apariencia del hogar puede influir en los problemas de amor y las relaciones
La apariencia de tu habitación y los espacios compartidos pueden influir directamente en tus relaciones
Foto: imagen realizada con Google Flow (IA)
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 10 de nov, 2026

Rosa María Cifuentes, reconocida astróloga y lectora de rostros, pasó por los micrófonos de El Klub de La Kalle y explicó cómo la organización y decoración del hogar pueden influir, según su perspectiva, en la vida afectiva. Además, entregó recomendaciones sobre qué hacer con los objetos y recuerdos de relaciones anteriores.

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¿Cómo puede afectar la apariencia de la habitación en las relaciones de pareja?

De acuerdo con Rosa María Cifuentes, en la astrología del hogar, el cuadrante ubicado al fondo y a la derecha desde la entrada principal representa la zona de Venus, planeta que rige el amor.

Según explicó, la acumulación de basura u objetos en este sector puede perjudicar la atracción de pareja e inestabilizar los vínculos afectivos. Sobre este punto, afirmó: "Indudablemente no te van a mirar (...) los vínculos se caen".

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Para favorecer las dinámicas amorosas cuando el dormitorio se encuentra en esta área, recomendó mantener un entorno ordenado. "El dormitorio ideal es un dormitorio romántico, pero no con peluchitos ni con papeles en la pared", aseguró. También señaló que debe ser un espacio "prolijo", equipado con dos mesas de noche y decorado en tonos claros, como blanco o rosa.

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Asimismo, advirtió que dormir con los pies orientados hacia la puerta es desfavorable, pues, según su explicación, en esa posición "se va la energía" y podrían presentarse afectaciones en la salud.

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En cuanto a la presencia de aparatos electrónicos, Cifuentes explicó que un televisor apagado puede actuar como un espejo. Según la astróloga, si este refleja áreas como la cocina desde la zona del amor, se generan tensiones que podrían derivar en distanciamientos.

Para ilustrar su explicación, relató el caso de una persona que atendió en Perú, en cuya vivienda un televisor ubicado frente a la cocina, dentro del área afectiva, habría coincidido con el abandono de su pareja.

¿Qué otras recomendaciones dio Rosa María Cifuentes para la habitación?

Por otro lado, la especialista señaló que la elección de los colores también influye en este aspecto. Cifuentes desaconsejó utilizar sábanas, ropa de dormir o pintar las paredes en tonos negros o grises, pues relacionó estos colores con la influencia de Saturno y Plutón.

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Sobre este tema, afirmó que "dormir es morir" y sostuvo que, desde su perspectiva, un dormitorio negro puede generar "pesadillas, insomnio".

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Adicionalmente, enfatizó la importancia de deshacerse de los recuerdos y objetos pertenecientes a relaciones anteriores, pues los considera elementos que pueden obstaculizar la llegada de una nueva pareja. "Tu nueva pareja, si la tuvieras, me parece que no merece un fantasma", sostuvo Cifuentes. Incluso, recomendó cambiar el colchón que se compartió con una expareja.

Por último, indicó que los dormitorios deben mantenerse ventilados mediante la apertura de las ventanas, para evitar, según sus creencias, consumir "la energía mala de la casa".

También desaconsejó colocar empapelados o pósteres de música rock en las paredes, argumentando que estos emiten una energía asociada con Neptuno, planeta que vinculó con la depresión y la ansiedad.

Asimismo, sostuvo que acumular imágenes o esculturas de figuras solitarias o tristes puede proyectar patrones afectivos en los que las personas terminan solas o abandonadas.

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