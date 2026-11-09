¿Tienes alguno en casa? Estos elementos atraerían malas energías y te podrían drenar

En una conversación con El Klub de La Kalle, la astróloga, grafóloga y especialista en salud mental Rosa María Cifuentes explicó cómo, desde su perspectiva, la acumulación de ciertos objetos y la elección de los colores en la vivienda pueden influir en el estado emocional, la salud y la prosperidad de las personas.

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¿Cuáles son los objetos de la casa que atraen malas energías?

Al hablar sobre la organización de los espacios, Cifuentes advirtió sobre el supuesto impacto negativo de conservar elementos acumulados o desordenados en el hogar.



Según explicó, guardar cajas y paquetes en la zona del dinero podría dificultar el progreso laboral. Al respecto, afirmó: "Lo peor que puede alejarte del trabajo son los cachivaches, las cajas, los paquetes"

Por otro lado, la astróloga desaconsejó tener plantas con hojas en punta, como la lengua de suegra, pues considera que estas representan la energía del planeta Marte y están asociadas con ambientes accidentados.

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Asimismo, indicó que colocar pósteres o empapelados en las paredes de las habitaciones proyecta una energía neptuniana que, según su interpretación, está vinculada con "la acumulación, el insomnio, el cachivache, la depresión y la ansiedad". Entre otros elementos mencionados durante la entrevista, Cifuentes señaló que tener estampas religiosas distribuidas por toda la casa podría afectar el bienestar de las personas. En sus palabras, esta acumulación "va afectando el sistema nervioso central".

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De igual forma, sostuvo que conservar numerosos recuerdos de misas de difuntos resulta inconveniente y que colgar cuadros con escenas violentas, gárgolas o pinturas tétricas puede alterar la armonía del hogar.

¿Se pueden tener espejos en la casa?

Respecto al uso de espejos en la vivienda, Rosa María Cifuentes aclaró que su efecto depende de la ubicación. En particular, señaló que poner uno frente a la puerta de entrada resulta perjudicial, pues, según explicó, "el espejo no puede mirar la calle porque lo que entra se va".

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De igual manera, advirtió que los televisores apagados funcionan como espejos. Según su interpretación, mantener estos aparatos expuestos en el dormitorio puede hacer que las personas despierten "cansadas" y propiciar interferencias en las relaciones personales.

Los colores que se deben evitar en la casa

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Al abordar el tema de los colores en la vivienda, la astróloga se refirió a los posibles efectos de utilizar tonalidades oscuras en las paredes y los dormitorios. Afirmó que colores como el negro y el plomo están asociados con los planetas Saturno y Plutón. Además, advirtió que "una casa sin luz, una casa con poca iluminación genera depresión".

Por otro lado, al hablar de las zonas de descanso, sostuvo que pintar la habitación de negro o utilizar ropa de cama oscura podría provocar "pesadillas, insomnio", además de afectaciones físicas en los huesos y la columna, según sus creencias.

Finalmente, explicó que el uso excesivo del rojo en las paredes representa un "exceso de energía de violencia". En su lugar, recomendó utilizar tonos claros, blancos y matices de lila y dorado, que, desde su perspectiva, ayudan a propiciar tranquilidad y abundancia en el hogar.