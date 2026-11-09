¿Es recomendable tener las cosas de tu ex en tu casa? Esto respondió reconocida astróloga

La astróloga, grafóloga y especialista en salud mental Rosa María Cifuentes pasó por El Klub de La Kalle y compartió sus análisis sobre cómo la disposición de los espacios del hogar y los objetos que se conservan en ellos pueden influir, según su perspectiva, en el bienestar cotidiano y las dinámicas personales.

Entre los temas abordados, la invitada hizo énfasis en la conveniencia de conservar o deshacerse de los objetos que pertenecieron a las exparejas y explicó cuáles serían, desde su punto de vista, las consecuencias de mantenerlos en casa.

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¿Qué dijo Rosa María Cifuentes sobre los objetos de las exparejas?

Al ser consultada sobre qué hacer con las pertenencias que quedan después de terminar una relación sentimental, Rosa María Cifuentes fue contundente al expresar su posición: "El ex no se guarda ni el cabello, chao".

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Para explicar su respuesta, señaló que algunas personas suelen conservar recuerdos simbólicos de sus relaciones pasadas en sus habitaciones, como "el osito del primer novio" o "la pulsera". Asimismo, cuando le preguntaron qué hacer con regalos de mayor valor económico, como dispositivos móviles o joyas, la astróloga recomendó venderlos o deshacerse de ellos.

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De acuerdo con su explicación, conservar estos elementos podría afectar la construcción de nuevos vínculos afectivos. Sobre este punto, manifestó: "Tu nueva pareja, si la tuvieras, me parece que no merece un fantasma".

Estas recomendaciones hacen parte de una visión más amplia que Cifuentes compartió sobre la relación entre el orden de los espacios y la energía de quienes los habitan.

La especialista planteó que la vivienda puede reflejar el estado emocional de sus residentes y sostuvo que acumular objetos, paquetes o pertenencias vinculadas con etapas del pasado puede obstaculizar las oportunidades y la fluidez en los ámbitos laboral y sentimental.

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¿Cómo renovar el hogar tras el fin de una relación?

La conversación con el equipo de El Klub de La Kalle también abordó la influencia que, según Cifuentes, pueden tener los muebles compartidos durante una relación en los espacios del hogar.

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Ante las preguntas de los locutores sobre cómo renovar la energía de una vivienda después de terminar una convivencia o de la partida de una expareja, la especialista sugirió realizar algunos cambios concretos, como pintar las paredes y renovar los elementos de la habitación.

En cuanto al mobiliario destinado al descanso, Cifuentes recomendó cambiar la cama y, especialmente, el colchón. Sobre este último elemento, fue enfática al afirmar que «el colchón del ex jamás» debería conservarse en el hogar.

Finalmente, señaló que la habitación principal debería tener un ambiente con colores claros, blancos o tonos románticos. También advirtió que acumular papeles y peluches, así como utilizar colores oscuros como el negro, podría propiciar pesadillas o alterar la calidad del sueño, según su interpretación.