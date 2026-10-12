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La Kalle  / Entretenimiento  / Ocio  / ¿Tener fotografías familiares en casa atrae espíritus malignos? Edwin Robles explica

¿Tener fotografías familiares en casa atrae espíritus malignos? Edwin Robles explica

Durante su visita a El Klub de La Kalle, el investigador paranormal Edwin Robles explicó qué relación tendrían las fotografías familiares con las energías del hogar.

Retrato de familia en cuadro dorado junto al parapsicólogo Edwin Robles en cabina de radio hablando sobre fotos y espíritus.
El parapsicólogo y experto en lo paranormal Edwin Robles aclara los mitos sobre la presencia de fotografías familiares
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de La Kalle y Google Flow
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 12 de oct, 2026

Durante su visita a los micrófonos de El Klub de La Kalle, el reconocido parapsicólogo e investigador paranormal Edwin Robles lanzó una advertencia sobre los supuestos riesgos de mantener fotografías familiares a la vista dentro del hogar.

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Aunque para muchas personas exhibir retratos es una costumbre decorativa o una muestra de afecto, el especialista explicó que, desde su perspectiva, las imágenes impresas conservarían una carga vibracional que podría convertirse en un canal para los llamados parásitos energéticos o “larveos”.

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¿Qué sucede cuando te tomas una fotografía?

Al ser consultado sobre si las imágenes pueden registrar presencias o entidades espirituales, Edwin Robles explicó cuál sería, según su interpretación, el efecto energético de las fotografías.

“Capturan tu energía en el momento e instante en que se tomó la foto y esa te puede servir incluso para que te puedas larvear”, afirmó el investigador.

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El término “larveo”, utilizado en ciertas creencias esotéricas, hace referencia a la supuesta fijación de parásitos astrales o cargas negativas en el campo áurico de una persona. Según Robles, una fotografía conservaría el estado energético del instante en que fue tomada, por lo que el retrato funcionaría como una representación permanente de esa vibración.

Sin embargo, no existe evidencia científica que demuestre que las fotografías retengan energías espirituales o permitan la intervención de entidades paranormales.

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¿Por qué recomienda no exhibir fotos familiares en casa?

Uno de los puntos que más llamó la atención durante la conversación fue la recomendación de evitar que las fotografías familiares queden expuestas a la vista de los visitantes.

De acuerdo con el parapsicólogo, ubicar retratos en repisas, paredes de la sala o puertas de la nevera podría exponer a los integrantes de la familia a la envidia o a supuestas intenciones negativas de otras personas.

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“Por eso no es bueno tener fotos al descubierto de la familia o tuyas (...) a manera de adorno en tu casa, porque lo que les estás dando es la carga a quienes vayan llegando a visitarte”, advirtió Edwin Robles.

Ante la inquietud de los integrantes del programa sobre las fotografías que muchas personas acostumbran a pegar en la nevera, el especialista sostuvo que los visitantes podrían observar las imágenes y, según sus creencias, transmitir malas vibraciones o provocar el llamado mal de ojo.

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¿Cómo recomienda proteger el hogar?

Para evitar lo que considera una acumulación de energías densas, Edwin Robles aconsejó guardar las fotografías familiares en álbumes o en lugares privados, en vez de mantenerlas expuestas a la vista de todas las personas que ingresan a la vivienda.

Además, recomendó utilizar elementos naturales que, según determinadas creencias espirituales, se asocian con la protección y la armonización de los espacios. Entre ellos mencionó la ruda, la hierbabuena y la pasiflora, plantas que sugirió ubicar en las entradas o en zonas comunes.

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El investigador también habló del uso del palo santo y de las varas de bambú como parte de sus prácticas de protección espiritual.

Finalmente, señaló que, si una persona percibe una sensación de pesadez en el ambiente de su hogar o considera que existe un estancamiento energético, retirar las fotografías expuestas podría formar parte de las medidas que recomienda para armonizar el espacio.

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