¿Los espejos son portales para espíritus y malas energías? Experto explica cómo se usan

Edwin Robles advierte sobre los espejos en el hogar y su supuesta conexión con el mundo paranormal

El reconocido parapsicólogo e investigador paranormal Edwin Robles, quien suma más de 30 años de experiencia estudiando fenómenos inexplicables, pasó por los micrófonos de El Klub de La Kalle y habló sobre la supuesta relación entre los espejos y el mundo espiritual.

De acuerdo con el especialista, estos objetos cotidianos no serían simples elementos decorativos, sino posibles portales hacia otras dimensiones que, según su interpretación, interactuarían con la energía de las personas mientras duermen.

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¿Por qué Edwin Robles considera que los espejos son portales espirituales?

Durante la conversación, Edwin Robles afirmó que “los espejos son portales”. Además, explicó que, desde su perspectiva, la situación podría ser más delicada cuando estos objetos se encuentran ubicados dentro de la habitación principal.

El investigador señaló que, durante la fase de sueño profundo, el ser humano podría experimentar lo que se conoce como desdoblamiento o proyección astral. Según su explicación, en ese momento el reflejo actuaría como un puente hacia una dimensión paralela o un supuesto “doble paralelo”.

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“El espejo en muchas ocasiones funciona como un mundo paralelo, un doble paralelo que (...) se utiliza precisamente para hacer una transición del yo a través de ese portal”, explicó el parapsicólogo.

Estas afirmaciones corresponden a su interpretación de los fenómenos paranormales y no constituyen hechos científicamente comprobados.

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¿Cómo podrían los espejos afectar la energía, según el investigador?

Edwin Robles también se refirió a las sensaciones que, según él, algunas personas experimentan cuando duermen cerca de un espejo.

Entre las manifestaciones que mencionó están despertarse con agotamiento, sentir que no se ha descansado lo suficiente y experimentar interrupciones del sueño a determinadas horas de la noche. También hizo referencia a la aparición de moretones, picaduras y rasguños.

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El especialista relacionó estas experiencias con la supuesta presencia de entidades espirituales que, de acuerdo con sus creencias, podrían atravesar esos portales y alimentarse de la energía de las personas. Asimismo, señaló que cubrir los espejos con cobijas o telas no eliminaría el supuesto riesgo si estos permanecen dentro de la habitación.

¿Cómo recomienda utilizar los espejos en el hogar?

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Durante su intervención en El Klub de La Kalle, el investigador también habló sobre el componente psicológico y esotérico de los reflejos.

Robles mencionó ejercicios como mirarse fijamente al espejo con una vela encendida o alternando diferentes condiciones de iluminación. Según su interpretación, estas prácticas podrían hacer que las personas perciban aspectos desconocidos de sí mismas o una supuesta dualidad de su personalidad.

Entre sus recomendaciones, Robles aconsejó utilizar espejos de más de cuatro lados, pues considera que los redondos, cuadrados y rectangulares podrían generar supuestos bucles energéticos. Según explicó, las formas con más de cuatro lados ayudarían a armonizar la frecuencia del cuerpo.

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También advirtió sobre el uso de espejos fracturados y recomendó evitar conservarlos dentro del hogar, pues, desde su perspectiva esotérica, estarían asociados con la ruina y el estancamiento.

Finalmente, mencionó elementos como las varas de bambú, el palo santo, la ruda, la hierbabuena y los espejos oraculares bagua como objetos que, según determinadas creencias espirituales, se utilizan para proteger y armonizar los espacios.

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