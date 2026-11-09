Así debes armar el kit de emergencia de 72 horas que recomiendan los expertos: PASO a PASO

Debido a la ubicación geográfica y la actividad sísmica y climática del país, entidades como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) recomiendan que todos los hogares cuenten con un kit de emergencia de 72 horas.

Esta mochila portátil permite que una familia sobreviva de forma autónoma durante tres días en caso de terremotos, inundaciones, deslizamientos o cortes prolongados de agua y energía.

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¿Qué debe incluir tu mochila de emergencia en Colombia?

De acuerdo con las guías oficiales de prevención y simulacros nacionales, el kit debe estar empacado en un morral resistente e impermeable con los siguientes elementos básicos:



Agua y alimentos no perecederos. Empaca entre 3 y 4 litros de agua potable por persona al día (o pastillas purificadoras). Añade comida que no requiera cocción ni nevera, como enlatados de sistema abre fácil (atún, salchichas, fríjoles), galletas saladas, panela, bocadillo y frutos secos.

Empaca entre (o pastillas purificadoras). Añade comida que no requiera cocción ni nevera, como enlatados de sistema abre fácil (atún, salchichas, fríjoles), galletas saladas, panela, bocadillo y frutos secos. Botiquín tipo A y medicamentos. Incluye gasas, vendas, esparadrapo, curitas, suero fisiológico, alcohol o gel antibacterial, tapabocas, guantes desechables y analgésicos. Si algún integrante toma medicamentos de control (para la tensión, diabetes o asma), guarda una reserva para al menos tres días junto con su fórmula médica.

Incluye gasas, vendas, esparadrapo, curitas, suero fisiológico, alcohol o gel antibacterial, tapabocas, guantes desechables y analgésicos. Si algún integrante toma medicamentos de control (para la tensión, diabetes o asma), guarda una reserva para al menos tres días junto con su fórmula médica. Iluminación, radio y comunicación. Guarda una linterna LED , una radio portátil de pilas (para sintonizar emisoras locales si cae la señal celular o internet), baterías de repuesto, un cargador portátil (power bank) con carga completa y un silbato para pedir auxilio en caso de quedar atrapado.

Guarda una , una (para sintonizar emisoras locales si cae la señal celular o internet), baterías de repuesto, un cargador portátil (power bank) con carga completa y un silbato para pedir auxilio en caso de quedar atrapado. Documentos y dinero en efectivo. Protege en una bolsa plástica hermética las fotocopias de las cédulas de ciudadanía , tarjetas de identidad, registros civiles, carné o certificado de la EPS , pólizas de seguro y copia de las llaves de la vivienda y el vehículo. Suma dinero en efectivo en billetes de baja denominación y monedas, ya que los cajeros y datáfonos no funcionan sin luz.

Protege en una bolsa plástica hermética las fotocopias de las , tarjetas de identidad, registros civiles, carné o certificado de la , pólizas de seguro y copia de las llaves de la vivienda y el vehículo. Suma y monedas, ya que los cajeros y datáfonos no funcionan sin luz. Abrigo, aseo y herramientas. Añade una muda de ropa completa por persona, zapatos cerrados, impermeable para la lluvia, cobija liviana o manta térmica, papel higiénico, toallas higiénicas, crema dental, navaja multiusos, cinta adhesiva y bolsas plásticas resistentes.

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Recomendaciones clave para el hogar

Las autoridades colombianas aconsejan ubicar la mochila cerca de la puerta principal de salida, acordar un punto de encuentro familiar y tener a la mano la línea única de emergencias 123.



Además, revisa el kit cada seis meses para renovar alimentos vencidos y adaptarlo si hay bebés, adultos mayores o mascotas en casa.