Truco para la cocina: hay que añadir un chorrito de vinagre antes de hervir huevos

Cocer o hervir huevos parece una de las tareas más sencillas de la cocina cotidiana, pero a menudo surgen inconvenientes molestos durante el proceso.

Es muy común que la cáscara se rompa mientras el agua hierve, provocando que parte de la clara se escape y se disperse. Esto no solo ensucia el agua, sino que también dificulta pelar el huevo después sin terminar rompiéndolo o desperdiciando parte del alimento.

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El huevo es un producto indispensable en la despensa que aporta nutrientes clave: contiene grasas insaturadas, favorece el desarrollo del cerebro, ayuda a combatir el exceso de peso y disminuye el riesgo de diversas enfermedades.



Para aprovechar al máximo sus propiedades en desayunos o recetas como huevos rellenos, muchos cocineros recomiendan aplicar un truco económico y efectivo: agregar un chorrito o unas gotas de vinagre al agua de cocción.

¿Para qué sirve echar vinagre al agua al hervir los huevos?

La razón principal para sumar este ingrediente radica en su composición química. El vinagre contiene ácido acético, un compuesto capaz de ablandar y disolver parcialmente el carbonato de calcio que forma la cáscara del huevo.



Asimismo, este ácido actúa debilitando ligeramente la membrana interna situada justo debajo de la superficie calcárea.

Si una cáscara llega a agrietarse por el calor o el movimiento del agua, el vinagre promueve que la clara que intenta salir se coagule de forma mucho más rápida. De esta manera, el contenido se sella velozmente y se evita que la clara se desparrame por toda la olla.

Entre los beneficios específicos de utilizar vinagre al hervir huevos destacan los siguientes:

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Coagulación inmediata: Ayuda a sellar rápidamente cualquier grieta o fisura que aparezca en la cáscara durante el hervor.

Ayuda a sellar rápidamente cualquier grieta o fisura que aparezca en la cáscara durante el hervor. Menor desperdicio : Reduce significativamente la pérdida de clara durante la cocción.

: Reduce significativamente la pérdida de clara durante la cocción. Limpieza en el agua: Mantiene la olla limpia y libre de restos desparramados.

Mantiene la olla limpia y libre de restos desparramados. Ahorro económico: Es un insumo muy accesible que cualquier persona tiene en su hogar.

Es un insumo muy accesible que cualquier persona tiene en su hogar. Sabor intacto: No altera el gusto ni la calidad del huevo si se utiliza en pequeñas cantidades.

Para aplicar esta técnica correctamente, solo debes colocar los huevos en una olla, cubrirlos con agua fría y agregar un chorrito de vinagre antes de encender el fuego.

Luego, lleva la mezcla a ebullición y cocina los huevos hasta alcanzar el punto deseado. Al terminar, retíralos del calor e introdúcelos de inmediato en un recipiente con agua fría o hielo para frenar la cocción residual.

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¿El vinagre ayuda a pelar la cáscara fácilmente o existen otros trucos?

Existe la creencia popular de que el vinagre es el método definitivo para retirar la cáscara sin ningún esfuerzo. Sin embargo, la facilidad para pelar un huevo sancochado depende principalmente de su nivel de frescura, el tiempo de cocción y, sobre todo, del enfriamiento rápido posterior.

El choque térmico al pasarlos a agua fría o helada es el factor determinante. Para facilitar aún más la tarea, se aconseja empezar a retirar la cáscara por el extremo más ancho del huevo, ya que allí suele ubicarse una pequeña cámara de aire.

Además del vinagre, existen otros métodos virales que facilitan este paso. Por ejemplo, la creadora de contenido Melissa Johnson compartió en redes sociales un truco que consiste en dar uno o dos golpecitos con una cuchara en ambos extremos del huevo antes de ponerlo a hervir.

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Al hacerlo, se afloja y desconecta la membrana interna. La clave está en escuchar un sonido hueco característico al golpear, lo cual indica que la membrana se ha separado correctamente.

Una vez cocinado, la cáscara se desprenderá con total facilidad. Del mismo modo, otros usuarios sugieren añadir una pizca de bicarbonato de sodio al agua para lograr que la piel exterior salga sin resistencia.

