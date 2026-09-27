La alternativa al suavizante de ropa que cada vez más personas están usando

El suavizante de ropa es un producto tradicional en el lavado diario gracias a su capacidad para perfumar las prendas, suavizar las fibras, reducir las arrugas y facilitar el planchado. No obstante, algunos especialistas advierten que su uso frecuente puede generar efectos no deseados en determinados tipos de tejidos.

Los beneficios del suavizante de ropa

Es sabido que el suavizante va más allá de proporcionar un aroma agradable. De acuerdo con información publicada en el blog de la empresa de electrodomésticos Bosch, este producto ayuda a suavizar la textura de las prendas y facilita el planchado al disminuir las arrugas en la tela.



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Asimismo, puede contribuir a reducir la electricidad estática, especialmente en prendas confeccionadas con materiales sintéticos.

Al disminuir el roce y la fricción entre las fibras textiles durante el lavado, también puede ayudar a reducir el desgaste de algunas prendas.

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¿Por qué se aconseja dejar de usarlo?

El ingeniero químico Diego Fernández, influencer quien aparece como Renovando con Ideas y Químicos para el Hogar, advierte que el uso continuo del suavizante puede dejar residuos sobre las fibras de la ropa.

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Esta acumulación puede afectar especialmente a prendas de microfibra y ropa deportiva, ya que podría comprometer propiedades como la transpirabilidad y la capacidad de absorción o impermeabilidad, dependiendo del tejido.

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Por otro lado, Fernández señala que los residuos del suavizante pueden interferir con el funcionamiento de los detergentes y favorecer que algunas prendas pierdan su apariencia original con el paso del tiempo.

Alternativas para usar en vez del suavizante de ropa

Para quienes buscan reducir o evitar el uso de suavizantes comerciales, existen diferentes alternativas. Entre ellas se encuentra una preparación a base de ácido cítrico y agua, recomendada por el ingeniero Diego Fernández. Según su explicación, esta combinación puede ayudar a neutralizar los restos alcalinos del detergente y reducir la acumulación de residuos en las fibras.

Otra alternativa que suele mencionarse es el vinagre blanco, debido a su capacidad para ayudar a remover residuos de detergente y minerales presentes en el agua. Al utilizarlo en el lavado, puede contribuir a disminuir la rigidez que adquieren algunas prendas debido a la acumulación de estos residuos. Sin embargo, sus efectos pueden variar según el tipo de tejido, la cantidad utilizada y las características del agua.

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Además, el vinagre puede ayudar a neutralizar determinados olores, aunque no sustituye necesariamente todas las funciones que cumple un suavizante comercial. esta razón, antes de utilizar cualquier alternativa casera, es recomendable revisar las indicaciones de cuidado de cada prenda y evitar productos que puedan afectar tejidos específicos.