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¿Lo estás poniendo mal? Esta es la forma correcta de colocar el papel higiénico y hay una razón

¿Hacia delante o hacia atrás? La forma de colocar el papel higiénico recomendada por razones de higiene.

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Papeles higiénicos colocados de diferente manera
Imagen realizada con IA
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 30 de ago, 2026

Aunque parece una decisión que cada persona toma por costumbre, la manera de colocar el papel higiénico en el baño tiene una respuesta que puede sorprender a más de uno. Durante años, la discusión sobre si el rollo debe caer hacia delante o quedar pegado a la pared ha generado diferencias en muchos hogares.

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La recomendación más extendida apunta a que el extremo del papel quede hacia la parte exterior, es decir, hacia delante. Además de facilitar el uso cotidiano, esta orientación coincide con el diseño mostrado en la patente original del papel higiénico perforado registrada por Seth Wheeler en 1891.

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La razón no se limita a una cuestión estética. La posición del rollo puede cambiar la facilidad con la que una persona encuentra el extremo del papel y cuánto necesita manipularlo para desprender una hoja. Por eso, algunos especialistas en higiene doméstica consideran que la orientación hacia delante ofrece ciertas ventajas prácticas.

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Cuando el papel higiénico queda hacia delante, el extremo del rollo permanece visible y resulta más sencillo identificar dónde comenzar a desprenderlo. Esto puede hacer que el uso sea más rápido y evitar que las personas tengan que buscar la punta del papel alrededor del rollo.

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Otra de las ventajas señaladas es que puede facilitar el desprendimiento con una sola mano. También disminuye la necesidad de tocar repetidamente el soporte o la pared mientras se intenta encontrar el extremo del rollo.

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En un baño compartido, estos pequeños detalles pueden resultar especialmente prácticos. Cada persona utiliza el rollo de manera diferente y, cuando la punta queda visible, el siguiente usuario puede encontrarla con mayor facilidad.

Además, colocar el papel hacia delante puede hacer que el rollo tenga una apariencia más organizada. Aunque esto no representa una regla de higiene, sí explica por qué esta posición es habitual en diferentes espacios.

¿Qué ocurre cuando el papel higiénico queda hacia atrás?

La otra alternativa consiste en dejar el extremo del papel contra la pared. Esta forma también es utilizada en numerosos hogares y no significa, por sí misma, que el baño esté sucio o que exista un problema de higiene.

Sin embargo, cuando la punta queda escondida, puede ser necesario manipular más el rollo para encontrarla. En ese proceso, las manos pueden entrar en mayor contacto con el soporte o con la pared, superficies que pueden acumular humedad, polvo o microorganismos.

Eso sí, la orientación del papel no determina por sí sola la limpieza de un baño. La higiene depende de muchos otros factores y colocar el rollo de una manera u otra no convierte automáticamente un espacio en más o menos limpio.

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Existe además una situación en la que algunas personas pueden preferir colocarlo hacia atrás: cuando hay niños pequeños o mascotas que suelen jugar con el rollo y desenrollarlo. En esos casos, dejar el extremo contra la pared puede dificultar que lo manipulen fácilmente.

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