Camilo Cifuentes reapareció junto a La Mijita; revelaron detalles de su relación

Camilo Cifuentes volvió a llamar la atención tras aparecer junto a Anthía López, conocida como La Mijita. Durante un stream con Westcol, el creador de contenido dejó ver algunos detalles de su relación y la cercanía que mantiene con su pareja.

La aparición de ambos generó diversos comentarios en redes sociales, especialmente después de varias semanas de especulaciones sobre su noviazgo. Durante la transmisión, los creadores de contenido se refirieron a las opiniones de sus seguidores y dejaron ver su postura frente a los comentarios sobre su relación.

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Su aparición causó revuelo debido a la polémica por el triángulo amoroso que involucra a Camilo Cifuentes, La Mijita y Camila Sepúlveda, quien espera un bebé del influenciador. La controversia surgió tras conocerse señalamientos por una presunta infidelidad.



El manizaleño admitió en un stream anterior los fallos cometidos al no ser claro con ambas mujeres. Pese a las turbulencias vividas, La Mijita decidió perdonar lo sucedido y continuar el proceso de conocerse para avanzar formalmente.

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¿Qué confesó Camilo Cifuentes sobre su romance con La Mijita?

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Durante la fiesta de disfraces organizada por Westcol, el anfitrión no dudó en interrogar directamente a la pareja sobre sus sentimientos. Ante la pregunta sobre si estaban muy enamorados, Cifuentes respondió con certeza al afirmar: "hay que vivir el amor al máximo".

Asimismo, el creador de contenido enfatizó en la importancia de buscar la felicidad propia sin importar las redes. Westcol, por su parte, les aconsejó mantenerse tranquilos y disfrutar de su vínculo afectivo ignorando los comentarios ajenos.

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Por su lado, La Mijita intervino en la charla para dejar claro que ellos continúan firmes en su noviazgo: "a pesar de que la gente invente".

Durante la misma transmisión, el streamer se identificó con la situación y compartió su experiencia junto a su pareja, Luisa Castro, señalando que también le atribuyen rupturas sentimentales que no corresponden a la realidad. Por su parte, Camilo le preguntó cómo iba su relación y el creador de contenido respondió que estaba "muy bien, estable".

La exposición pública de la pareja no se encuentra exenta de tensiones y debates constantes entre los usuarios digitales. Durante el espacio, ambos reflexionaron sobre el peso que representan los juicios del público en la pareja.

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Frente a las especulaciones, Westcol afirmó entre risas que son "hombres juiciosos", mientras que La Mijita calificó como "calumnias" los señalamientos que circulan sobre su relación con el influencer. Entre tanto, la creadora de contenido en ocasionaes anteriores reafirmó su intención de seguir adelante en Colombia y fortalecer sus proyectos.

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Respecto al bebé que espera junto a Camila Sepúlveda, el influencer expresó previamente que el bienestar de su futuro hijo es una prioridad. Además, manifestó su deseo de retomar el diálogo con la madre del pequeño para acompañarla durante el nacimiento.

En su momento, también admitió abiertamente sus desaciertos afirmando: "La cagué, cometí un error, no fui sincero con las dos".

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