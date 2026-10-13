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Muere querido exparticipante de reality de cocina; tenía un tumor cerebral

Un querido exparticipante de un reality de cocina falleció a los 44 años tras enfrentar graves complicaciones de salud. Esto se sabe sobre su muerte.

Murió Mariusz Komenda, exparticipante de MasterChef Polonia: tenía 44 años
Mariusz Komenda, exparticipante de MasterChef Polonia, falleció a los 44 años tras enfrentar complicaciones de salud relacionadas con un glioma,
/Foto: IA
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 13 de oct, 2026

Mariusz Komenda, exparticipante de MasterChef Polonia, falleció a los 44 años tras enfrentar complicaciones de salud relacionadas con un glioma, un tumor cerebral. La noticia fue confirmada por el equipo del programa, que recordó al cocinero por su pasión por la gastronomía y por el conocimiento que compartió durante sus participaciones en el espacio televisivo.

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El fallecimiento del cocinero ha generado mensajes de despedida en las redes sociales, donde seguidores y figuras vinculadas al entretenimiento han recordado su paso por el concurso gastronómico. Su historia volvió a llamar la atención luego de conocerse el diagnóstico que enfrentó y las palabras con las que se refirió a su estado de salud.

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¿Quién fue Mariusz Komenda, exparticipante de MasterChef?

Mariusz Komenda se dio a conocer por su participación en MasterChef Polonia, el concurso de cocina que reúne a aficionados y apasionados por la gastronomía para poner a prueba sus habilidades frente a los fogones.

Su paso por el programa le permitió mostrar su talento culinario y conectar con el público que sigue este tipo de competencias. Sin embargo, su relación con el espacio televisivo no terminó al finalizar su participación: de acuerdo con el mensaje publicado por el equipo de MasterChef TVN, Komenda regresó durante años para compartir sus conocimientos, su experiencia y el entusiasmo que sentía por la cocina.

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La producción lo recordó como una persona llena de energía y pasión, cualidades que destacaron en el homenaje difundido tras conocerse su fallecimiento.

En el comunicado, el equipo expresó: “Con gran tristeza, recibimos la noticia de la muerte de Mariusz Komenda. Mariusz era parte de la familia MasterChef. Lo recordamos como un hombre lleno de pasión, energía y amor por la cocina”.

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El mensaje también resaltó que, con el paso del tiempo, el cocinero continuó vinculado al programa y compartió su experiencia con otras personas. La despedida estuvo acompañada de palabras de solidaridad para sus familiares, amigos y quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo.

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“Es difícil encontrar palabras que puedan expresar nuestro dolor. Estamos sufriendo con su familia, seres queridos, y todos los que tuvieron la oportunidad de conocerlo”, agregó la producción.

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MasterChef Polonia despidió al cocinero con un emotivo mensaje

Tras conocerse la muerte de Komenda, el equipo de MasterChef TVN publicó un homenaje en su cuenta oficial de Instagram. Allí destacó su vínculo con el programa y el recuerdo que dejó entre quienes compartieron con él dentro y fuera de las grabaciones.

La producción no solo hizo referencia a su participación en el concurso, sino también a su regreso durante los años posteriores, cuando continuó compartiendo su experiencia y su interés por la gastronomía.

El mensaje convirtió su despedida en un reconocimiento a la relación que mantuvo con el espacio televisivo y a la huella que dejó entre sus integrantes.

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La noticia también despertó reacciones entre quienes conocieron su historia a través de la televisión. Para muchos seguidores del formato, su nombre quedó asociado con una etapa del concurso en Polonia y con su entusiasmo por la cocina.

Por ahora, la información conocida se concentra en la confirmación de su fallecimiento, el homenaje de la producción y el diagnóstico de glioma que enfrentó. No se han incluido otros detalles médicos que permitan ampliar las circunstancias de su muerte.

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