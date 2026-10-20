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La Kalle  / Entretenimiento  / Música  / ¿A qué hora cantan tus artistas favoritos? Horario de los Premios Billboard 2026 en Colombia

¿A qué hora cantan tus artistas favoritos? Horario de los Premios Billboard 2026 en Colombia

Descubre el horario exacto de los Premios Billboard de la Música Latina 2026 en Colombia y otros países.

Premios Billboard de la Música Latina 2026: Horario exacto en Colombia y cómo ver en vivo la gala
Premios Billboard de la Música Latina 2026: Horario exacto en Colombia y cómo ver en vivo la gala
/Foto: IA
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 20 de oct, 2026

La espera terminó para los amantes de la música en el continente. Los Premios Billboard de la Música Latina 2026 celebran su prestigiosa gala anual este jueves 22 de octubre desde el James L. Knight Center en Miami, Florida. Este evento promete reunir a las estrellas más grandes de la industria en una noche repleta de galardones, shows impactantes y desfiles glamurosos.

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Si no quieres perderte ni un solo segundo de la ceremonia, te presentamos la guía definitiva con el horario de los Premios Billboard 2026 en Colombia y el resto de los países hispanohablantes.

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¿A qué hora empiezan los Premios Billboard 2026 en Colombia?

Para el público colombiano, la transmisión oficial de la gala principal de los Premios Billboard 2026 comenzará exactamente a las 7:00 p. m. No obstante, las principales plataformas de entretenimiento iniciarán su despliegue técnico una hora antes.

La sintonía de la vibrante alfombra azul de los Latin Billboards iniciará a las 6:00 p. m. hora de Colombia, un espacio ideal para apreciar la llegada de los nominados y sus cotizados vestuarios.

La gala de este año estará conducida por los presentadores Carmen Villalobos y Javier Poza, asegurando una dinámica única en el escenario principal mientras se revelan los ganadores de las categorías más competitivas de la música en español.
Puedes leer: Premios Billboard 2026: cuándo son y artistas confirmados y Link para ver la transmisión

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Horarios internacionales para ver los Latin Billboards 2026

Debido a la alta demanda global, los buscadores registran millones de consultas sobre las conversiones de hora en distintas regiones. A continuación, detallamos el horario exacto de los Premios Billboard de la Música Latina según tu ubicación geográfica para ver la gala principal:

  • México, Costa Rica, Guatemala, Honduras: 6:00 p. m.
  • Colombia, Perú, Ecuador, Panamá: 7:00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami / Nueva York), Venezuela, Puerto Rico: 8:00 p. m.
  • Argentina, Chile, Uruguay, Brasil: 9:00 p. m.

Puedes leer: Karol G lidera a las mujeres en los Premios Billboard 2026: conoce la lista completa

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¿Dónde ver los Premios Billboard 2026 en vivo en televisión y streaming?

Para disfrutar la premiación de forma legal y en alta definición, los usuarios cuentan con alternativas tanto en señal cerrada como por internet. En televisión internacional, la señal oficial de Telemundo transmitirá los Premios Billboard 2026 en vivo para la mayor parte de América Latina y Estados Unidos. Asimismo, la cadena hermana Universo proveerá soporte de visualización en la región norteamericana.

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Si prefieres las opciones digitales para dispositivos móviles o televisores inteligentes, podrás ver los Premios Billboard 2026 por streaming a través de Peacock en territorio estadounidense.

Para los espectadores ubicados en Latinoamérica, la app de Universal Plus y su canal premium Universal Premiere emitirán la gala en vivo, permitiendo seguir el minuto a minuto de estrellas nominadas como Peso Pluma, Karol G, Fuerza Regida y Shakira. Prepara tus pantallas y disfruta de la noche más importante de la cultura latina.

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