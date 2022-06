Camilo Echeverry reveló el secreto de su rutina diaria para ser actualmente tan exitoso

El 2022 ha sido sin duda un buen año para el cantante colombiano Camilo Echeverry . El artista no sólo se estrenó como papá de una pequeña niña llamada Índigo, fruto de su amor con la hija del cantante de baladas pop Ricardo Montaner , Evaluna ; sino que también ha sido un año para cumplir su sueño trabajar con el cantante españo l Alejandro Sanz, e iniciar su gira mundial 'De adentro pa' fuera'.

Actualmente, el interprete de canciones como 'Millones', 'Por primera vez' y 'No te vayas', se encuentra visitando España , donde no sólo ha tenido una serie de conciertos muy exitosos, sino que también ha aprovechado para darse una 'pasadita' por algunos medios de comunicación que han aprovechado para preguntarle a Camilo sobre algunos detalles de su vida, y su éxito en la industria de la música.

Fue entonces en el reconocido programa español 'El Hormiguero', conducido por Pablo Mattos, donde el artista reveló que gran parte de su éxito en la vida se lo debe a la disciplina; declarándose un fanático de ésta.

"Yo lo que pasa es que soy un apasionado de la disciplina, me gusta. Y cuando no tengo disciplina como que pierdo el gozo. Me pierdo de todo" declaró el cantante, quien le reveló al conductor español, como era más o menos su rutina diaria.

"Me levanto todos los días temprano (...) tengo mi tiempo de mirar pa' dentro, de meditar, de orar, de buscar... ciertas lecturas que son importantes. Hago ejercicio y ahí, no más ahí quito el modo avión del teléfono y empiezo ya el día". acotó el artista.

