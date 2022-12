De los mismos creadores del vestido de baño sexy de Greeicy Rendón , llega la cantante estadounidense Demi Lovato a dejar sin aliento a los usuarios en redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete de "Sorry not sorry" publicó una imagen frente al espejo vistiendo un bikini blanco y negro con estampado de cerezas.

De parte de sus seguidores solo recibió elogios como: “hermosa”, “Ese body te queda divino”. La foto, con casi 3 millones de corazones rojos, confirma que el escote de la cantante si hizo buen efecto.



