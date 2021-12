Jessi Uribe no cantará por un tiempo debido a su estado de salud

El cantante de música popular Jessi Uribe preocupó a sus miles de seguidores después de publicar un mensaje en las redes sobre el estado de su voz.

El pasado viernes 17 de diciembre , Jessi Uribe estaba realizando un concierto que no pudo terminar debido a su estado de salud vocal.

En un posteo en su Instagram , el cantante escribió en ese momento "No fui capaz… perdón… Se apaga mi voz este fin de semana".

Para mantener informados a sus seguidores, hace poco se emitió un comunicado de prensa en el que se indicó que Jessi Uribe debe mantener reposo y que sus próximos conciertos fueron cancelados.

"Después de recibir un parte médico, el cual compromete la salud y bienestar del artista, nos vemos en la obligación de cancelar la participación de Jessi Uribe en los eventos programados para los días 17,18,19 y 20 de diciembre de 2021… Por ahora, la recomendación médica indica que el artista debe guardar reposo los próximos días. Estas medidas son acatadas con el fin de que Jessi Uribe pueda reencontrarse con sus seguidores y ofrecerles un show a la altura, como siempre lo merecen…", dice en el comunicado.

Jessi Uribe no puede hablar, pero por medio de un mensaje escrito le agradeció a sus fans el apoyo "No puedo hablar, así que les quiero decir que muchas gracias por tantas cosas bonitas que me han escrito. Dios los bendiga y les pague por tanto cariño, espero verlos pronto. Desde que comencé a trabajar de mariachi a mis 15 años no sabía lo que era estar un sábado en la casa y, menos por problemas de salud, pero volveré muy bien con el favor de Dios. Los amo y los extraño".

Jessi Uribe /Foto: Instagram