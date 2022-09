Listado completo de los nominados a los Latin Grammy 2022

Por medio de una transmisión especial emitida en su página de internet y en sus redes sociales, en la que participaron artistas como Christina Aguilera, Youtuel, Becky G y Sebastián Yatra, la Academia Latina de la Grabación, con sede en Miami, dio a conocer a los nominados a los Latin Grammy otorgados por profesionales de la industria musical que se llevará a cabo el próximo 17 de noviembre en el Michelob Ultra Arena de Las Vegas.

En la gala el boricua Bad Bunny tiene todas las oportunidades para consagrarse como el protagonista de la edición de este año, aupado por su más reciente disco "Un verano sin ti", con el que aspira al premio al mejor álbum del año.

Publicidad

Los nominados este año están distribuidos en 53 categorías y fueron seleccionados entre las más de 18.000 candidaturas presentadas, según la institución, que recordó que las composiciones deben haber sido publicadas entre el 1 de junio del año pasado y el 31 de mayo de este 2022.

Listado completo de nominados a los Latin Grammy

Álbum del Año

AGUILERA/ Christina Aguilera

PA’LLA VOY/ Marc Anthony

UN VERANO SIN TI/Bad Bunny

DEJA/ Bomba Estéreo

TINTA Y TIEMPO/ Jorge Drexler

YA NO SOMOS LOS MISMOS/ Elsa y Elmar

VIAJANTE/ Fonseca

MOTOMAMI (Digital Album)/ Rosalía

SANZ/ Alejandro Sanz

DHARMA/ Sebastián Yatra

Publicidad

Grabación del Año

PA MIS MUCHACHAS/ Christina Aguilera, Becky G, Nicki Nicole y Nathy Peluso

CASTILLO DE ARENA/ Pablo Alborán

ENVOLVER/ Anitta

PA’LLA VOY/ Marc Anthony

OJITOS LINDOS/ Bad Bunny & Bomba Estéreo

PEGAO/ Camilo

TOCARTE/ Jorge Drexler & C. Tangana

PROVENZA/ Karol G

VALE LA PENA/ Juan Luis Guerra

LA FAMA/ Rosalía con The Weeknd

TE FELICITO/ Shakira & Rauw Alejandro

BALONCITO VIEJO/ Carlos Vives & Camilo

Publicidad

Mejor Canción en Lengua Portuguesa

BABY 95/ Liniker, Mahmundi, Tássia Reis & Tulipa Ruiz

IDIOTA/ Jão, Pedro Tófani & Zebu

ME CORTE NA BOCA DO CÉU A MORTE NÃO PEDEPERDÃO/ Criolo & Tropkillaz

MEU COCO/ Caetano Veloso

POR SUPUESTO/ Marina Sena/ Luri Rio Branco & Marina

VENTO SARDO/ Jorge Drexler & Marisa Monte

Mejor Canción Urbana

DESESPERADOS/ Rauw Alejandro & Chencho Corleone

LO SIENTO BB:/ Bad Bunny & Julieta Venegas

MAMIII/ Becky G & Karol G/ Justin Quiles, Elena Rose

OJOS ROJOS/ Nicky Jam/ Samantha M. Cámara, Vicente Jiménez

TITI ME PREGUNTO/ Bad Bunny

Publicidad

Mejor Fusión/Interpretación Urbana

PA MIS MUCHACHAS/ Christina Aguilera, Nicki Nicole, Becky G y Nathy Peluso

SANTO/ Christina Aguilera & Ozuna

VOLVÍ/ Aventura, Bad Bunny

TITI ME PREGUNTO/ Bad Bunny

THIS IS NOT AMERICA/ Residente/ Ibeyi

Publicidad

Mejor Interpretación Reggaetón

DESESPERADOS/ Rauw Alejandro & Chencho Corleone

ENVOLVER/ Anitta

YONAGUNI/ Bad Bunny

NICKY JAM: BZRP MUSIC SESSIONS VOL.41/ Bizarrap /Nicky Jam

LO SIENTO BB:/Tainy, Bad Bunny & Julieta Venegas

Mejor Álbum de Música Urbana

RESPIRA/Akapellah

TRAP CAKE VOL. 2/ Rauw Alejandro

LOS FAVORITOS 2.5/ Arcangel

UN VERANO SIN TI/ Bad Bunny

ANIMAL/ Maria Becerra

Publicidad

Mejor Video Musical Versión Larga

BAILAORA - MIS PIES SON MI VOZ/ Siudy Garrido/ Pablo Croce, video director

HASTA LA RAÍZ: EL DOCUMENTAL/ Natalia Lafourcade/ Bruno Bancalari & Juan Pablo López-Fonseca, video directores

MOTOMAMI (ROSALÍA TIKTOK LIVE PERFORMANCE)/ Rosalía/ Ferrán Echegaray, Rosalía & Stillz, video directores

ROMEO SANTOS: KING OF BACHATA (DOCUMENTARY) Romeo Santos/ Devin Amar & Charles Todd, video directores

MATRIA/ Vetusta Morla/Patrick Nnot, video director

Publicidad

Mejor Arreglo

LLÉVATELA/ Rosino Serrano, arranger (Armando Manzanero - Ejecutantes de México/ Los Músicos Rinden Homenaje A Armando Manzanero

SON DE LA LOMA/ Daniel Barón & Henry Villalobos

ADORO/ Marco Godoy /Alondra De La Parra & Buika

CUCURRUCUCÚ PALOMA/Alondra De La Parra & Pitingo

EL PLAN MAESTRO/ Jorge Drexler/ Fernando Velázquez

Productor del Año

EDGAR BARRERA

EDUARDO CABRA

NICO COTTON

JULIO REYES COPELLO

TAINY

Publicidad

Mejor Nuevo Artista

Angela Álvarez

Sofía Campos

Cande y Paulo

Clarissa

Silvana Estrada

Pol Granch

Nabález

Tiare

Vale

Yahritza y Su Esencia

Nicole Zignago

Publicidad

Mejor Álbum de Música Sertaneja

CHITÃOZINHO & XORORÓ LEGADO/ Chitãozinho & Xororó

AGROPOC/ Gabeu

EXPECTATIVA X REALIDADE/ Matheus & Kauan

PATROAS 35%/ Marília Mendonça, Maiara & Maraísa

NATURAL/ Lauana Prado

Mejor Álbum de Rock o Música Alter en Lengua Portuguesa

QVVJFA?/ Baco Exu Do Blues

O FUTURO PERTENCE À ... JOVEM GUARDA/ Erasmo Carlos

SOBRE VIVER/ Criolo

MEMÓRIAS (DE ONDE EU NUNCA FUI)/ Lagum

DELTA ESTÁCIO BLUES/ Juçara Marçal

Publicidad

Mejor Álbum de Samba/Pagode

BONS VENTOS/ Nego Alvaro

MISTURA HOMOGÊNEA/ Martinho Da Vila

DESENGAIOLA/ Alfredo Del-Penho, João Cavalcanti

NUMANICE #2/ Ludmilla

CÉU LILÁS/ Péricles

Publicidad

Mejor Obra/Composición Clásica Contemporánea

ADAGIO FOR STRINGS, A MOTHER’S LOVE/ Juan Arboleda

ANIDO’S PORTRAIT: I. CHACARERA/ Berta Rojas

AURORA/ Jimmy López Bellido, Houston Symphony

Orchestra & Andrés Orozco-Estrada & Leticia Moreno

CANAUÊ, FOR ORCHESTRA/ Dimitri Cervo/ Orquestra Sinfônica De Porto Alegre

CUATRO HAIKUS/ Eddie Mora/Orquesta Sinfónica De Heredia & José Arturo Chacón

Mejor Álbum de Jazz Latino/Jazz

JOBIM FOREVER/ Antonio Adolfo#

CUBANAMERICAN/ Martin Bejerano

CHABEM/ Chano Domínguez

MIRROR MIRROR/ Eliane Elias, Chick Corea, Chucho Valdés

Publicidad

Canción del Año

“A VECES BIEN A VECES MAL"/ (Ricky Martin con Reik), Pedro Capo, Ignacio Cibrian, Ricky Martin, Pablo Preciado, Julio Ramirez, Mauricio Rengifo & Andres Torres, compositores

“AGUA"/ (Daddy Yankee, Rauw Alejandro & Nile Rodgers) Rauw Alejandro, Emmanuel Anene, David Alberto Macias, Nile Rodgers, Juan Salinas, Oscar Salinas & Daddy Yankee, compositores

“ALGO ES MEJOR"/ Mon Laferte, compositora

“BALONCITO VIEJO"/ (Carlos Vives & Camilo), Camilo, Jorge Luis Chacín, Andrés Leal, Martín Velilla & Carlos Vives, compositores

“BESOS EN LA FRENTE"/(Fonseca), Julio Reyes Copello & Fonseca, compositores

“ENCONTRARME"/ Carla Morrison, Juan Alejandro Jiménez Pérez & Mario Demian Jiménez Pérez, compositores

“HENTAI"/ (Rosalía), Larry Gold, Noah Goldstein, Chad Hugo, David Rodríguez, Rosalía, Jacob Sherman, Michael Uzowuru, Pilar Vila Tobella, Dylan Wiggins & Pharrell Williams, compositores

“ÍNDIGO"/ (Camilo & Evaluna Montaner), Édgar Barrera & Camilo, compositores

“PA MIS MUCHACHAS"/ (Christina Aguilera, Nicki Nicole, Becky G con Nathy Peluso), Christina Aguilera, Jorge Luis Chacín, Kat Dahlia, Becky G, Yoel Henríquez, Yasmil Marrufo, Nicki Nicole & Nathy Peluso, compositores

“PROVENZA"/ (Karol G), Kevyn Mauricio Cruz Moreno, Carolina Giraldo Navarro & Ovy On The Drums, compositores

“TACONES ROJOS"/ (Sebastián Yatra), Juan Jo, Manuel Lara, Manuel Lorente, Pablo & Sebastián Yatra, compositores

“TOCARTE"/ (Jorge Drexler & C. Tangana), Jorge Drexler, Pablo Drexler, Víctor Martínez & C. Tangana, compositores

Publicidad

Mejor Álbum Cantautor

MALVADISCO/ Caloncho

TINTA Y TIEMPO/ Jorge Drexler

AGENDAS VENCIDAS/ El David Aguilar

MARCHITA/ Silvana Estrada

EN LO QUE LLEGA LA PRIMAVERA/ Alex FerreiraEL VIAJE/ Pedro Guerra

Mejor Canción Pop

BALONCITO VIEJO/ Carlos Vives & Camilo

BESOS EN LA FRENTE/ Fonseca/Julio Reyes Copello

ÍNDIGO/ Camilo & Evaluna Montaner/ Édgar Barrera

LA GUERRILLA DE LA CONCORDIA/ Jorge Drexler

TACONES ROJOS/ Sebastian Yatra

Publicidad

Mejor Álbum Vocal Pop

YA NO SOMOS LOS MISMOS/ Elsa Y Elmar

AMOR QUE MERECEMOS/ Kany García

CLICHÉS/ Jesse & Joy

EL RENACIMIENTO/ Carla Morrison

DHARMA/ Sebastian Yatra

Publicidad

Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional

AGUILERA/ Christina Aguilera

VIAJANTE/ Fonseca

FILARMÓNICO 20 AÑOS/ Marta Gómez

LA VIDA/ KurtFRECUENCIA/ Sin Bandera

Mejor Canción Regional Mexicana

AHÍ DONDE ME VEN/ Gussy Lau/Ángela Aguilar

CADA QUIEN/ Grupo Firme y Maluma/ Edgar Barrera, Eduin Caz, Maluma & Horacio Palencia, compositores

CHALE/ Eden Muñoz

COMO LO HICE YO/ Matisse, Carin León/ Edgar Barrera

CUANDO ME DÉ LA GANA/ Christina Aguilera y Christian Nodal

Publicidad

Mejor Álbum de Música Norteña

BIENVENIDA LA VIDA/ Bronco

LA REUNIÓN (DELUXE)/ Los Tigres Del Norte

CORRIDOS FELONES (SERIE 35)/ Los Tucanes De Tijuana

ESTAS SE ACOMPAÑAN CON CERVEZA/ PesadoOBSESSED/ Yahritza y Su Esencia

Publicidad

Mejor Álbum de Música Banda

ESTA VIDA ES MUY BONITA/ Banda El Recodo De Cruz Lizárraga

VA DE NUEVO/ Banda Fortuna

ME SIENTO A TODO DAR/ Banda Los Recoditos

SIN MIEDO AL ÉXITO (DELUXE)/ Banda Los Sebastianes

ABEJA REINA/ Chiquis

Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi

MEXICANA ENAMORADA/ Ángela Aguilar

MI HERENCIA, MI SANGRE/ Majo Aguilar

ANIVERSARIO EMBAJADORES DEL MARIACHIMARIACHI SOL DE MÉXICO DE JOSÉ HERNÁNDEZ/ Mariachi Sol

EP #1 FORAJIDO/ Christian Nodal

QUÉ GANAS DE VERTE (DELUXE)/ Marco Antonio Solís

Publicidad

Mejor Canción Alternativa

BAD BITCH/CA7RIEL)00:00/Alejandro Pérez, Siddhartha & Rul Velázquez

CONEXIÓN TOTAL/ Bomba Estéreo & Yemi Alade

CULPA/ WOS Featuring Ricardo Mollo

EL DÍA QUE ESTRENASTE EL MUNDO/ Jorge Drexler

HENTAI/ Rosalía/ Larry Gold, Noah Goldstein, Chad Hugo

Publicidad

Mejor Canción de Rock

DÍA MIL/ Eruca Sativa

ESPERANDO UNA SEÑAL/ Bunbury

FINISTERRE/ Vetusta Morla

LO MEJOR DE NUESTRAS VIDAS/ Fito Paez

NO OLVIDAMOS/ Molotov

QUE SE MEJOREN/ WOS & Facundo Yalve

Mejor Álbum de Rock

MOJIGATA/ Marilina Bertoldi

UNAS VACACIONES RARAS/ Él Mató A Un Policía Motorizado

CADA VEZ CADÁVER/ Fito y Fitipaldis1021/ La Gusana Ciega

RPDF/ Wiplash

Publicidad

Mejor Álbum de Pop/RocK

TRINCHERA/ Babasónicos

MONSTRUOS/ Bruses

LA DIRECCIÓN/ Conociendo Rusia

LOS AÑOS SALVAJES/ Fito Paez

CABLE A TIERRA/ Vetusta Morla

Publicidad

Mejor Canción Tropical

AGÜITA E COCO/ Kany García

EL MALECÓN VIO EL FINAL/ Amaury Gutiérrez/Jorge Luis Piloto

EL PARRANDERO (MASTERS EN PARRANDA)/ CarlosVives, Sin Ánimo De Lucro, JBot & Tuti

FIESTA CONTIGO/ Luis Figueroa & Yoel Henríquez

MALA/ Marc Anthony & Álvaro Lenier Mesa

Mejor Álbum de Merengue y/o Bachata

ESTE SOY YO/ Héctor Acosta ‘El Torito’

MULTITUDES/ Elvis Crespo

ENTRE MAR Y PALMERAS/ Juan Luis Guerra

RESISTIRÁ/ Milly Quezada

TAÑÓN PAL’ COMBO ES LO QUE HAY/ Olga Tañón

Publicidad

Mejor Álbum de Salsa

SERÁ QUE SE ACABÓ/ Páfata & Unicornio

PA’LLA VOY/ Marc Anthony

LUIS FIGUEROA/ Luis Figueroa

Y TE LO DICE.../ Luisito Ayala y La Puerto Rican Power

LADO A LADO B/ Víctor Manuelle ©copyright los40.com

Publicidad

Te puede interesar: Tipos de amantes según la sexóloga de Kallejiando Aidé Pilar Gallo 😂 - La Kalle

Escucha el podcast de farándula y entérate de los chismes más sonados