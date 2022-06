Christian Nodal no ha salido de una para meterse a otra. El joven cantante de música regional mexicana hace poco encabezó todos los titulares de los medios de comunicación por arremeter contra el cantante colombiano J Balvin, porque bromeó con su apariencia, lo cual desencadenó que Nodal le escribiera una canción de 'tiraera' como respuesta, la cual vino acompañada de unas disculpas por parte de Nodal.

Entonces, justo ahora cuando parecía que había bajado la marea, Nodal vuelve a calentar los ánimos pero esta vez no a J Balvin, sino al cantante boricua Benito Antonio Martínez Ocasio, más conocido en la industria musical como Bad Bunny.

Publicidad

Lo que ocurrió es que en una entrevista que Nodal le concedió a la reconocida revista Rolling Stone, el intérprete de "Ya no somos, ni seremos" mencionó un fragmento de la canción 'Safaera', la cual es interpretada por el conejo malo, de una manera despectiva.

"Respeto todos los géneros, pero a veces sí sé que hasta para cantar pendejadas y decir estupideces hay que tener talento. A mí no se me habría ocurrido jamás escribir algo como, 'Si tu novio no te mama el culo, pa' eso que no mame'; pero hay que tener talento para hacerlo" expresó el artista, quien también agregó: "Claro, las marcas, cantar de drogas, cantar de ropa, está bien, pero de eso no se trata la vida. No todo el tiempo se puede vivir de fiesta".

Es por eso que el mexicano aprovechó para resaltar las bondades de su género y por ende de su trabajo.

Publicidad

"A mí me gusta mucho el mensaje que da mi género, está muy apegado a la realidad. Es un género muy bondadoso (...) Puedo cantar mis canciones en una velada, en una noche bohemia, y me siento orgulloso de mis letras, me siento orgulloso de mis melodías. Yo no me sentiría orgulloso cantando otras cosas, y por esto esta cultura tiene que seguir, porque es lo bello de la vida".

"Ahorita, en este punto de mi vida, quiero dar mensajes de amor, quiero que mi música sea para sanar, para las demás personas. Y ahora que estoy en los shows y veo los gestos de las personas cuando estoy cantando, asimilando las letras de lo que he escrito, es como que llevan un mensaje muy fuerte. ¡Qué increíble! Nunca me di cuenta por estar pensando en llegar a la meta de lograr mis sueños. Ahorita lo estoy disfrutando, estoy disfrutando a mi público, estoy disfrutando el viajar, lo estoy disfrutando todo, literalmente todo" puntualizó.

Publicidad

Respecto a la declaraciones de Nodal, cabe resaltar que Bad Bunny no ha manifestado ninguna opinión.