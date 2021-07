Abuelito de 100 años tiene apuntados todos los goles de Messi y el crack no aguantó de la emoción

Recientemente, Hernán, un abuelito de 100 años, se hizo viral luego que su nieto compartiera al adulto mayor mostrando unas anotaciones de cada uno de los goles que ha hecho Leonel Messi durante toda su carrera, la cual le llegó al famoso jugador, quien le envió un emotivo mensaje.

Como se puede ver en uno de los videos, un tierno abuelito se está alistando para mostrarle al mundo lo fanático que es de Messi.

Pues el hombre no solo anotó a mano cada gol que hizo el famoso futbolista, sino en qué año, contra qué equipo y en qué minuto.

Y aunque no ha sido un trabajo sencillo, pues debido a su avanzada edad se le ha dificultado escribir, no lo ha dejado de hacer.

Tras la publicación de la increíble historia, el video se volvió viral y llegó hasta los ojos de nada más ni nada menos que Leonel, quien por supuesto grabó un tierno mensaje para el abuelito.

“Hola, Hernán. Me llegó tu historia, me parece una locura. Ni yo tengo guardados los goles de esa manera. Por eso quería mandarte un abrazo grande y agradecerte por eso que hacés, por el seguimiento y todo lo mejor, nos vemos. Chao”, dijo.

Posteriormente, el nieto le mostró el video y el hombre de avanzada edad no lo podía creer, de hecho le dijo: “¡No me digas que es Messi!”.

Después de ver la grabación, el abuelito le agradeció al jugador del Barcelona por permitirle vivir un grato momento y aprovechó para afirmarle que lo seguirá hasta el fin de sus días.

“Gracias por el obsequio este, te doy muchísimas gracias, siempre te seguiré y te seguiré hasta el final. Hasta el final, Messi, estaré detrás de ti. No sé cómo expresarme porque esto no se ve siempre”, manifestó el feliz abuelito.