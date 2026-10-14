Millonarios vs. Once Caldas aplazado: ¿Cuándo se juega y qué pasa con la boletería?

El fútbol colombiano vive momentos de alta incertidumbre. El esperado compromiso entre Millonarios FC y Once Caldas S.A., válido por la fecha 13 de la Liga BetPlay II-2026, tuvo que ser suspendido de manera drástica.

¿Por qué se canceló el partido en El Campín?

La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) anunció la cancelación definitiva del encuentro apenas 16 minutos antes del pitazo inicial.

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La razón principal fue el lamentable estado de la gramilla del Estadio Nemesio Camacho El Campín. Tras los masivos conciertos de la agrupación musical surcoreana BTS a inicios de octubre, el terreno de juego quedó severamente afectado.



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A pesar de que el concesionario Sencia aseguró que el césped en rollos estaría óptimo, las intensas lluvias en Bogotá empeoraron la situación.



El terreno presentaba desprendimientos peligrosos, lo que obligó a los árbitros a suspenderlo para preservar la integridad física de los jugadores.

Reprogramación: ¿Cuándo juega Millonarios vs. Once Caldas?

Actualmente, el partido se encuentra aplazado oficialmente por la Dimayor. La entidad rectora confirmó a través de un comunicado que la nueva fecha del encuentro será comunicada oportunamente debido a las dificultades del calendario del torneo Clausura.

Los expertos estiman que la recuperación total del césped de El Campín tardará varios días, por lo que el juego se disputará en las próximas semanas de este semestre. El técnico Alberto Gamero deberá reajustar sus entrenamientos, ya que la Liga es el único torneo que le queda al cuadro 'embajador'.

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Boletería: ¿Qué pasará con las entradas compradas?

Para la tranquilidad de los aficionados que adquirieron su boletería individual o abonos, las entradas siguen siendo totalmente válidas.

La empresa Sencia emitió un comunicado oficial ofreciendo disculpas públicas a la hinchada y asegurando que atenderá a los hinchas que asistieron al encuentro.

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Las directrices para la boletería de Millonarios son claras:



Guarda tu entrada: El código QR o boleto físico servirá para ingresar a El Campín en la fecha de reprogramación. Abonados protegidos: Quienes tengan el abono de la Liga BetPlay II-2026 no verán afectado su acceso. Logística de Sencia: Se habilitarán canales de atención digital en la tiquetera oficial para resolver dudas o solicitar devoluciones si el usuario no puede asistir en la nueva fecha.

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